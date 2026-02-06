Cayó "Dengue", un peligroso delincuente que robaba comercios en La Boca

Los detectives de la DIC4 lograron la detención del delincuente en la vía pública y luego ingresaron a su domicilio donde secuestraron las prendas utilizadas por el imputado durante los robos, entre ellas un par de zapatillas negras, además de una bicicleta 21 Futura, una billetera negra y un morral gris.

Atraparon a un "soldadito" por un crimen: subía videos burlándose de la policía

Un “soldadito” de 21 años fue detenido en Mar del Plata acusado del homicidio de Néstor Joaquín Girard, quien fue asesinado el año pasado de un disparo durante el robo de su moto en el Barrio Belgrano. La investigación del crimen derivó en un amplio operativo donde también se detuvo a un segundo sospechoso.

El joven detenido, identificado como S. U. P., de 21 años, era buscado intensamente por la Justicia y contaba con un amplio prontuario penal. Lejos de ocultarse, se jactaba de sus delitos y publicaba videos en redes sociales donde se mostraba con fajos de dinero, armas y celulares, burlándose de la policía.

“Tengo como 500 celulares para que no me pinchen las llamadas, me las sé todas”, decía en una de las grabaciones con total impunidad. Pero el imputado no solo ostentaba dinero y teléfonos. En una de las publicaciones en redes sociales había dejado una temeraria amenaza: “A los giles les hace falta un buen tiro”.

El megaoperativo se centró en el Barrio Belgrano, donde efectivos de la DDI de Mar del Plata concretaron la detención de S. U. P. y de un segundo sospechoso, O. A. A. de 44 años, quien fue aprehendido por encubrimiento en el marco de la causa a cargo de la fiscal Florencia Salas. Ambos permanecen alojados en la Unidad Penal 44 de Batán, a disposición del Ministerio Público Fiscal.

En uno de los domicilios, los efectivos hallaron casi un kilo de cocaína de máxima pureza, 195 gramos de marihuana, más de 3,8 millones de pesos en efectivo, 26 teléfonos celulares, 119 proyectiles de distintos calibres y balanzas.

Lo llamativo fue el hallazgo de uniformes policiales y de una pistola Bersa TPR9 9mm que llevaba la inscripción de “Policía de la Provincia de Buenos Aires”, reportada como faltante por el Escuadrón Caballería de Mar del Plata.