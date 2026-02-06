Cayó "Dengue", un peligroso delincuente que robaba comercios en La Boca
La Policía de la Ciudad capturó ladrón acusado de ejecutar varios asaltos a mano armada. Estaba escondido en un conventillo.
Durante un allanamiento a un conventillo de La Boca, la Policía de la Ciudad detuvo a “Dengue”, un peligroso delincuente que era intensamente buscado tras cometer una serie de robos a mano armada en diferentes comercios de la zona.
La detención de “Dengue” se llevó a cabo durante un allanamiento realizado por la División Investigaciones Comunales 4 (DIC4) de la Policía de la Ciudad, en un conventillo ubicado en la calle Garibaldi al 1300, donde los detectives incautaron elementos que vinculan al sujeto con los robos.
La investigación comenzó a partir de las denuncias realizadas por los comerciantes de la zona ante la Comisaría Vecinal 4 C por al menos tres robos a mano armada cometidos durante enero.
Tras las denuncias, la Fiscalía del Distrito La Boca-Barracas, a cargo de la fiscal Susana Callejas, dispuso la intervención policial para identificar al autor de los robos a un kiosco de la calle Brandsen, a una panadería de la calle Aráoz de Lamadrid y un pet shop sobre Isabel la Católica.
Luego de las averiguaciones sobre los tres hechos, los datos llevaron al delincuente conocido como “Dengue”, por lo cual el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 55, a cargo de la Dra. Alejandra Mercedes Alliaud, Secretaría 55 del Dr. Tomás Julián Benfatto, ordenó el allanamiento y su detención.
Los detectives de la DIC4 lograron la detención del delincuente en la vía pública y luego ingresaron a su domicilio donde secuestraron las prendas utilizadas por el imputado durante los robos, entre ellas un par de zapatillas negras, además de una bicicleta 21 Futura, una billetera negra y un morral gris.
Atraparon a un "soldadito" por un crimen: subía videos burlándose de la policía
Un “soldadito” de 21 años fue detenido en Mar del Plata acusado del homicidio de Néstor Joaquín Girard, quien fue asesinado el año pasado de un disparo durante el robo de su moto en el Barrio Belgrano. La investigación del crimen derivó en un amplio operativo donde también se detuvo a un segundo sospechoso.
El joven detenido, identificado como S. U. P., de 21 años, era buscado intensamente por la Justicia y contaba con un amplio prontuario penal. Lejos de ocultarse, se jactaba de sus delitos y publicaba videos en redes sociales donde se mostraba con fajos de dinero, armas y celulares, burlándose de la policía.
“Tengo como 500 celulares para que no me pinchen las llamadas, me las sé todas”, decía en una de las grabaciones con total impunidad. Pero el imputado no solo ostentaba dinero y teléfonos. En una de las publicaciones en redes sociales había dejado una temeraria amenaza: “A los giles les hace falta un buen tiro”.
El megaoperativo se centró en el Barrio Belgrano, donde efectivos de la DDI de Mar del Plata concretaron la detención de S. U. P. y de un segundo sospechoso, O. A. A. de 44 años, quien fue aprehendido por encubrimiento en el marco de la causa a cargo de la fiscal Florencia Salas. Ambos permanecen alojados en la Unidad Penal 44 de Batán, a disposición del Ministerio Público Fiscal.
En uno de los domicilios, los efectivos hallaron casi un kilo de cocaína de máxima pureza, 195 gramos de marihuana, más de 3,8 millones de pesos en efectivo, 26 teléfonos celulares, 119 proyectiles de distintos calibres y balanzas.
Lo llamativo fue el hallazgo de uniformes policiales y de una pistola Bersa TPR9 9mm que llevaba la inscripción de “Policía de la Provincia de Buenos Aires”, reportada como faltante por el Escuadrón Caballería de Mar del Plata.
