Creyó conocer al amor de su vida pero recibió mensaje revelador

"No puedo esperar a encontrarte, sos hermosa", le dijo su galán mientras arreglaban hora y lugar del esperado encuentro. "Voy a estar llegando directamente desde el trabajo así que me vas a tener que ver con el uniforme que uso", se disculpó el hombre.

Pero toda ilusión se derrumbó cuando el sujeto le envió por error un mensaje que, en realidad, estaba destinado a un amigo, en el cual describía a la “víctima” como “un sólido cuatro”. Además, adjuntaba una fotografía de ella en la playa.

"No, hermano. Ella es un sólido cuatro y seguramente no le vuelva a escribir después de que la vea hoy. Pero estoy en sequía y los tiempos desesperados exigen medidas desesperadas. Los mendigos no pueden elegir", decía el mensaje. Y agregaba: "Todo lo que vi fueron tetas y un polvo fácil”.

Al darse cuenta del error, él trató de disculparse, pero no hubo caso: ella no respondió más y luego publicó su video con lujo de detalles… El escrache estaba hecho.

captura 2.jpg