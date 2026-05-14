En junio aumentarán las jubilaciones, la AUH y otras asignaciones sociales: a cuánto llegarán

El presidente Javier Milei dispuso a través del Decreto 274/2024 que las jubilaciones y demás prestaciones de la ANSES se actualicen "mensualmente de acuerdo con las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)", pero la cifra utilizada será la "correspondiente al mes previo al mes anterior al del pago de la movilidad".