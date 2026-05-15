Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 15 de mayo

Pronóstico extendido: cómo estará el clima durante el fin de semana

Al igual que este viernes, el sábado también será una jornada agradable en lo que respecta a térmicas, con temperaturas que irán desde los 12° a los 19°. No obstante, se esperan lluvias aisladas para la tarde y el día en general estará cargado de nubes. Además, el viento comenzará a soplar desde el Sur.