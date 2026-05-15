Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 15 de mayo
Con un termómetro agradable que oscilará entre los 10 y 19°, el AMBA se prepara para una jornada con cielo despejado, que tendrá nubes hacia la noche.
La semana cierra con una jornada sumamente agradable para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Si bien continuarán los días frescos y, de hecho, se espera la llegada de una ola de frío polar, este 15 de mayo tendrá un termómetro que oscilará entre los 10° y 19°, asegurando un viernes disfrutable.
Bastará con una campera ligera para tolerar lo que será uno de los últimos días con la mínima por encima de los 10 grados.
Cabe señalar que el cielo estará despejado durante la mañana, para luego tornarse mayormente nublado en las últimas horas del día.
Pronóstico extendido: cómo estará el clima durante el fin de semana
Al igual que este viernes, el sábado también será una jornada agradable en lo que respecta a térmicas, con temperaturas que irán desde los 12° a los 19°. No obstante, se esperan lluvias aisladas para la tarde y el día en general estará cargado de nubes. Además, el viento comenzará a soplar desde el Sur.
Por ello, el domingo amanecerá con una mínima ni más ni menos que de 6°, mientras que la máxima esperada es de sólo 15°. Si bien no hay probabilidades de lluvias ni tormentas para la última jornada del fin de semana, lo cierto es que el viento continuará soplando desde el Sur, lo que augura días muy fríos.
Recomendaciones del SMN ante una ola de frío polar
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Vestite en capas: Usá varias prendas (tipo "cebolla") y tapate siempre la cabeza, manos y cuello.
Ventilá un poco: Dejá una pequeña rendija abierta en la ventana para que circule el aire.
Mirá el fuego: La llama de la estufa debe ser siempre azul. Nunca uses las hornallas para calentar.
Tomá calor: Tomá mucha agua y bebidas calientes (té, mate, caldos).
Evitá salir: Si podés, quedate adentro, especialmente de noche.
Cuidá a los más vulnerables: Prestá atención a bebés, ancianos y mascotas.
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