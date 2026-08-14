Crimen en Chaco: una testigo denunció que quisieron sobornarla para declarar a favor de Victoria Luz Cantero

Como parte de las primeras medidas, la Fiscalía solicitó informes a las empresas de telefonía para establecer desde qué número se realizó la llamada y quién sería el titular de la línea. Al respecto, Vianello explicó que, pese a que la comunicación se llevó a cabo desde un número privado, esto no impediría determinar técnicamente su origen.

Es por esto que, mediante los análisis correspondientes de las antenas de telefonía que intervinieron en la comunicación, también se podrá establecer el lugar aproximado desde el cual se efectuó la llamada.

Por el momento, Vianello evitó señalar a una persona concreta como responsable: "Nosotros no podemos sacar conclusiones. Lo que podemos decir es que es una voz de una persona adulta, de sexo femenino, una voz suave", manifestó y remarcó que se aguardan los resultados de las pericias técnicas y los informes telefónicos.

La testigo mencionó a otras personas y aportó datos a la investigación

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Durante su declaración, la mujer habría contado que, después de recibir la llamada, intentó comunicarse con un grupo de amigas que compartía con la pareja para contarles lo que había sucedido. Sin embargo, según el relato presentado por el abogado Vianello, luego de la charla, esas personas la habrían bloqueado.

A partir de esa situación, la testigo manifestó su sospecha de que otras personas también podrían haber recibido propuestas similares. La mujer habría aportado nombres, apellidos y domicilios que podrían servir para avanzar con nuevas medidas.

El abogado también explicó que la testigo se acercó posteriormente a la madre de Julián para contarle lo sucedido y asegurarle que no estaba dispuesta a declarar algo que, según sostuvo, no era cierto.

Por otro lado, el abogado aclaró que, pese a que la mujer habría manifestado no tener inconvenientes en revelar su identidad, se decidió mantenerla reservada en esta etapa de la investigación como una medida de protección.