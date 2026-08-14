Crimen en Chaco: una testigo denunció que quisieron sobornarla para declarar a favor de Victoria Luz Cantero
Le habrían ofrecido un millón de pesos para que dijera que la acusada había sido víctima de violencia por parte de Matías Julián Álvarez Guardia.
La investigación por el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia en Resistencia, Chaco, se vio empañada en las últimas horas por un verdadero escándalo, luego de que una testigo denunciara que habían intentado sobornarla para que declarara a favor de Victoria Luz Cantero, detenida y acusada de haber asesinado a puñaladas a su novio.
La testigo, bajo la modalidad de identidad reservada, se presentó ante la fiscal Ana Gonzáles de Pacce el miércoles y declaró que había recibido un llamado desde un número privado o desconocido. De acuerdo con su relato, del otro lado de la comunicación escuchó la voz de una mujer adulta que le pidió que dijera que Victoria había sido víctima de violencia de género por parte de su novio.
Al escándalo se le suma que la persona del otro lado le habría ofrecido una suma de dinero de entre 500 mil y un millón de pesos para que declarar a favor de la acusada.
La información fue confirmada por Pablo Vianello, abogado de la familia de la víctima y parte querellante en la causa: "Le dijeron: ‘Vos sos amiga de Victoria, necesitamos que declares a favor de ella y que digas que Victoria sufría violencia de género por parte de Julián’", relató el letrado al reproducir lo que habría manifestado la testigo.
Buscan rastrear la llamada del soborno
A partir de la denuncia de la testigo, el Ministerio Público Fiscal tomó conocimiento del caso y dio lugar a una nueva investigación paralela a la del homicidio.
Como parte de las primeras medidas, la Fiscalía solicitó informes a las empresas de telefonía para establecer desde qué número se realizó la llamada y quién sería el titular de la línea. Al respecto, Vianello explicó que, pese a que la comunicación se llevó a cabo desde un número privado, esto no impediría determinar técnicamente su origen.
Es por esto que, mediante los análisis correspondientes de las antenas de telefonía que intervinieron en la comunicación, también se podrá establecer el lugar aproximado desde el cual se efectuó la llamada.
Por el momento, Vianello evitó señalar a una persona concreta como responsable: "Nosotros no podemos sacar conclusiones. Lo que podemos decir es que es una voz de una persona adulta, de sexo femenino, una voz suave", manifestó y remarcó que se aguardan los resultados de las pericias técnicas y los informes telefónicos.
La testigo mencionó a otras personas y aportó datos a la investigación
Durante su declaración, la mujer habría contado que, después de recibir la llamada, intentó comunicarse con un grupo de amigas que compartía con la pareja para contarles lo que había sucedido. Sin embargo, según el relato presentado por el abogado Vianello, luego de la charla, esas personas la habrían bloqueado.
A partir de esa situación, la testigo manifestó su sospecha de que otras personas también podrían haber recibido propuestas similares. La mujer habría aportado nombres, apellidos y domicilios que podrían servir para avanzar con nuevas medidas.
El abogado también explicó que la testigo se acercó posteriormente a la madre de Julián para contarle lo sucedido y asegurarle que no estaba dispuesta a declarar algo que, según sostuvo, no era cierto.
Por otro lado, el abogado aclaró que, pese a que la mujer habría manifestado no tener inconvenientes en revelar su identidad, se decidió mantenerla reservada en esta etapa de la investigación como una medida de protección.
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