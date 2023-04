Comunicado de UTA por la liberación de acusados de matar al chofer Daniel Barrientos

"Con total consternación, vemos en una nueva señal que no es tiempo para la justicia y que nuestro compañero Daniel Barrientos no descansará en paz. Fueron liberados dos jóvenes de 19 y 24 años acusados del crimen del colectivero Pedro Daniel Barrientos, mientras manejaba el interno de la línea 620. La decisión la tomó el fiscal que investiga el caso, Gastón Duplaá, ayer, al no pedir la prisión preventiva para los dos sospechosos", sostuvo el sindicato a través de un comunicado de prensa.