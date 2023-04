Escalofriante relato de una testigo del crimen del colectivero de la línea 620: qué dijo

El TESTIMONIO TESTIGO ASESINATO 620

La pasajera había salido de su casa alrededor de las cinco menos veinte de la mañana de este lunes: “Me llamó de otro celular, llorando. Me dijo que habían asaltado al colectivo y que habían matado al chofer. Como vivo a tres cuadras, fui corriendo”, empezó relatando la mujer.

La mujer recordó que su hija gritaba en medio del llanto: “¡Lo mataron, lo mataron!”.

Según relató la pasajera a su madre, “subieron dos tipos, uno que se tapaba la cara con la ropa, sacaron el arma y uno la apuntó a ella porque estaba sentada en el prime asiento con mi nieta de 8 años que tiene discapacidad”.

Según recordó la pasajera, los delincuentes “Tenían un coche de apoyo que los estaba esperando en la otra cuadra” y describió que “eran dos de 20 a 25 años, pero no eran conocidos del barrio”.

Además, aseguró que no fue un tiroteo: “Lo mataron directamente porque no fue un enfrentamiento arriba. Uno lo apunta a mi hija y le saca las cosas. El otro le apunta al chofer y le tira. Mi hija me dijo que el tiro podría haber sido para ella o para cualquiera. El chofer no se resistió. El enfrentamiento fue abajo del colectivo. Los tipos estaban sacados, fue a sangre fría”.

Por otro lado, la mujer contó que su hija sufrió el robo de la mochila y el celular.

Qué colectivos están de paro

1, 2, 4, 46, 53, 55, 63, 86, 88, 96, 97;

103, 113, 123, 126, 136, 153, 163, 166, 172, 174, 180, 182, 185, 193;

205, 218, 236, 237, 238, 242, 244, 252, 253, 263, 266, 269, 276, 284, 288, 297, 298;

302, 303, 311, 312, 314, 317, 320, 321, 322, 325, 326, 327, 329, 336, 338, 350, 355, 378, 382, 390, 392, 395;

406, 410, 422, 429, 441, 443, 461, 462, 463, 464;

500, 501, 502, 503, 504;

620,621, 622, 624, 628, 634 y 635.