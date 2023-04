Crimen del colectivero: testigos aseguran que los delincuentes estaban "nerviosos o drogados"

Las declaraciones de los testigos, que ya constan en la causa que lleva adelante el fiscal de Homicidios de La Matanza Gastón Duplaa, fueron reproducidas esta mañana en Radio con Vos por la esposa del agente de la Policía de la Ciudad que se tiroteó con los asaltantes y por uno de los pasajeros que estaba a bordo del colectivo, quien se identificó como Guillermo.

"Subí al colectivo a eso de las cinco de la madrugada, llego a hacer dos paradas y suben estos dos delincuentes con arma en mano, gritaron 'están robados, están robados, dennos todo, bolsos celulares'. Yo cuando vi las armas atiné a tirarme al piso y escuché disparos y vi que le habían disparado al colectivero", contó Guillermo.

Para el testigo, los asaltantes dispararon "por nada", ya que "el colectivero no hizo ningún movimiento brusco".

"Ellos disparan y medio que se abatatan y bajan del colectivo. Ni bien bajan, salen corriendo hacia una calle paralela a la que quedó el colectivo parado y ahí mi vecino (por el policía de la Ciudad) les tira y creo que hirió a uno", agregó.

Consultado sobre por qué creen que los asaltantes mataron al chofer, Guillermo dijo: "Porque no estarían en sus cabales, estarían drogados, no sé. Se están diciendo un montón de barbaridades, pero la verdad es que ellos dieron la seña de parada como de gente común y nosotros, que en ese horario nos conocemos todos, vimos cómo estos muchachos subieron encapuchados".

"Como vecino y ciudadano estamos cansados (...) estamos a la espera de ver a quién le toca", concluyó.

Por su parte, María, esposa del policía que se tiroteó con los delincuentes cuando huían, hizo un relato coincidente con el de Guillermo en base a lo que le contó su esposo y lo que vio cuando llegó a la escena del hecho, que es a pocas cuadras de su casa.

"A las 4.55 escucho un par de tiros, vivo a dos cuadras del lugar, llamó a mi marido porque había salido a hacía dos minutos, me atiende y me dice que llame a la ambulancia de urgencia y a la policía que le habían disparo al chofer", recordó la mujer. Y continuó: "Me dijo que se enfrentó a dos delincuentes. Le pidieron los celulares a los pasajeros, que eran 10 y el otro a la mujer que estaba con su hija. Automáticamente, uno se dio vuelta y le tiró al chofer".

"No sé si se asustó, pero parecía que no sabía manejar el arma. Manotea la mochila de la señora y salen a correr los dos. Ahí mi marido, que no se había identificado arriba, baja unos escalones, se identifica, dispara y los delincuentes responden. Si eso pasaba dentro del colectivo era una masacre", describió.

María dijo que los dos delincuentes corrieron hacia la esquina, donde había un auto que los estaba esperando y en el que escapan: "Es mentira que cruzaron un auto adelante del colectivo", aseguró.

La mujer explicó que el lugar donde sucedió el hecho es "un barrio de delincuentes porque vienen de otros lugares y roban al voleo y van al fondo donde hay un bunker para comprar droga".

Sobre el asesino del chofer, manifestó que el que disparó "o no sabía manejar el arma o estaba drogado o estaba nervioso o para ellos, los delincuentes, es matar o matar".

Fuentes judiciales consultadas por Télam ratificaron que por el momento ninguno de los testigos que declararon en la causa dijo haber visto que un auto se cruzó frente al colectivo y que tampoco se ve nada así en los videos analizados en el marco de la pesquisa.

En tanto, este miércoles por la tarde fue aprehendido en un complejo de Ciudad Evita un joven identificado por la Policía como Antonio Fernando González, alias “Pancho”, sindicado como el autor del robo en marzo pasado de un auto Fiat Siena, con el cual los asesinos del colectivero habrían escapado tras cometer el crimen, informaron fuentes policiales. Es que los investigadores hallaron un Fiat Siena quemado en el cruce de Guanabara y Fortín Yunca de Virrey del Pino, similar al que fue identificado por los testigos como el que fue utilizado por los delincuentes para escapar.

En poder del sospechoso los detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) La Matanza hallaron un revólver calibre .32 con siete municiones y pedido de secuestro activo por sus pares de Esteban Echeverría, y dos handys, elementos que fueron incautados.

Segundo-detenido-crimen-colectivero.jpg

El tercer detenido por el crimen del colectivero será indagado

“Pancho” González será indagado este miércoles por el fiscal Duplaa, quien continuaba recolectando evidencias para resolver la situación procesal del primer detenido por el hecho, Alex Gabriel Barone (19), quien fue indagado ayer y negó los cargos en su contra.

Este joven quedó hoy formalmente detenido por disposición del Juzgado de Garantías 1 de La Matanza como imputado de "homicidio criminis causa, agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego", en calidad de "coautor".

En tanto, el segundo aprehendido, Gabriel Alejandro Barone (24), fue indagado esta tarde por el fiscal Duplaa, quien lo acusa de los mismos delitos que al primer sospechoso, y también quedó formalmente detenido.