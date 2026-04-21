Quién era Mauro Fabián Molina, el policía asesinado en La Matanza por ladrones

El oficial fue derivado de urgencia al Hospital Paroissien de Isidro Casanova, donde los médicos intentaron reanimarlo sin éxito; la herida de bala en el tórax resultó fatal y falleció a los pocos minutos de ingresar.

No hay detenidos por la muerte del policía en La Matanza

Cabe señalar que los delincuentes escaparon a bordo de la misma Volkswagen Amarok en la que habían llegado para concretar el asalto. Hasta el momento, las autoridades no han logrado identificarlos ni capturarlos.

Los investigadores sospechan que en la logística del golpe participaron más de dos personas, aunque el paradero de los delincuentes sigue siendo un misterio.