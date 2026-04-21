Quién era Mauro Fabián Molina, el policía asesinado en La Matanza por ladrones
Con sólo 42 años, el efectivo que custodiaba una pollería perdió la vida en manos de delincuentes que querían robar la recaudación.
Mauro Fabián Molina, de 42 años, es el nombre del efectivo de la Policía Bonaerense que perdió la vida este martes tras sufrir una emboscada por parte de una banda delictiva. El oficial, quien se desempeñaba en la Dirección de Delitos Complejos de Lanús, era padre de dos hijos y estaba casado.
Además de su labor en la fuerza de seguridad, Molina utilizaba su tiempo libre para trabajar en el sector privado. Al momento del ataque, cumplía funciones de custodio para una compañía dedicada a la distribución de productos de granja.
Cómo fue el ataque que terminó con la vida de Mauro Fabián Molina
Cerca de las 11:40, en la intersección de la Ruta 3 y la calle Settino, se produjo el fatal asalto. Molina se encontraba al volante de una camioneta blindada frente a una pollería, tras haber recolectado el dinero de varios comercios de la zona.
De acuerdo con los registros de las cámaras de seguridad, la secuencia fue fulminante: mientras la propietaria del local le entregaba la recaudación, dos delincuentes abordaron al oficial. Tras un breve forcejeo para sacarlo del vehículo, los asaltantes le efectuaron un disparo en el pecho que terminó con su vida.
Luego de herirlo de gravedad, los atacantes registraron el interior del vehículo blindado para llevarse el botín. No conformes con eso, revisaron el cuerpo de Molina mientras yacía en el suelo para sustraerle su arma reglamentaria y otras pertenencias antes de emprender la huida.
El oficial fue derivado de urgencia al Hospital Paroissien de Isidro Casanova, donde los médicos intentaron reanimarlo sin éxito; la herida de bala en el tórax resultó fatal y falleció a los pocos minutos de ingresar.
No hay detenidos por la muerte del policía en La Matanza
Cabe señalar que los delincuentes escaparon a bordo de la misma Volkswagen Amarok en la que habían llegado para concretar el asalto. Hasta el momento, las autoridades no han logrado identificarlos ni capturarlos.
Los investigadores sospechan que en la logística del golpe participaron más de dos personas, aunque el paradero de los delincuentes sigue siendo un misterio.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario