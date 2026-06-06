La expolicía que vendía contenido erótico aseguró que recibe amenazas tras el fatal accidente: "Tengo miedo"

expolicia choque fatal La investigación por el choque fatal derivó en el hallazgo de un arma y drogas. Foto: TN.

La información fue revelada por el periodista Martín González, Telenoche, quien aseguró que la joven quería explicar qué ocurrió el día del accidente. Sin embargo, la situación cambió cuando comenzaron a llegar mensajes intimidatorios. “Ella tenía una explicación para todo lo que pasó, pero cuando rechazó la imputación aparecieron las amenazas”, sostuvo.

Ante esta situación, prefirió no hablar ante la cámara. González detalló que la joven le dijo: “Me voy a defender y explicar lo que pasó, pero ahora que me están amenazando, tengo muchísimo miedo y no sé qué hacer”.

expolicia choque fatal Detuvieron con drogas y armas en su poder a la expolicía que grabó contenido erótico con su uniforme puesto.







La acusación que dejó detenida a Nicole Verón tras el choque fatal

El accidente ocurrió en la Autopista Riccheri, a la altura de Ezeiza, y terminó con la muerte de Hugo Javier López, de 48 años. Según la investigación, el BMW conducido por Jenice Sochas, amiga de Verón, protagonizó un choque en cadena que involucró a otros vehículos.

Tras el siniestro, los efectivos policiales detectaron una situación que complicó a la expolicía. Fuentes del caso indicaron que habría intentado ocultar una pistola Bersa calibre 9 milímetros, que luego fue encontrada cargada y en condiciones de uso.

Además, durante la inspección del BMW se halló marihuana. A raíz de estos elementos, la fiscalía la imputó por tenencia ilegal de arma de guerra y abrió una investigación paralela para determinar el origen de las sustancias encontradas.