La Matanza: una banda mató a un policía para robar la recaudación de un comercio

La causa fue caratulada como homicidio en ocasión de robo y quedó en manos de la Justicia bonaerense, que busca determinar la cantidad de implicados y reconstruir con precisión la mecánica del crimen.

Molina tenía más de 10 años de servicio en la fuerza y era padre de dos hijos. Sus compañeros y familiares lo despidieron con mensajes de dolor, en medio de un contexto que vuelve a poner en discusión las condiciones en las que muchos efectivos realizan tareas adicionales para complementar ingresos.