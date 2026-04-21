La Matanza: una banda mató a un policía para robar la recaudación de un comercio
El efectivo fue asesinado de un disparo en el pecho mientras custodiaba el dinero de un local en Isidro Casanova. Los delincuentes lograron escapar.
Un violento hecho de inseguridad sacudió este martes a La Matanza, donde una banda de delincuentes asesinó a un policía durante un robo a la recaudación de un comercio, en un episodio que volvió a encender las alarmas por la brutalidad de este tipo de ataques.
El crimen ocurrió en Isidro Casanova, sobre la Ruta 3, en una zona de movimiento comercial. La víctima fue Mauro Fabián Molina, de 42 años, un efectivo de la Policía Bonaerense que en ese momento se encontraba cumpliendo tareas adicionales como custodio de la recaudación de una pollería.
De acuerdo a las primeras reconstrucciones, los delincuentes llegaron organizados y con un objetivo concreto: interceptar el dinero del comercio. No fue un robo al azar. Hubo logística, tiempos medidos y, todo indica, información previa sobre el movimiento de la recaudación.
La secuencia fue tan rápida como violenta. Los asaltantes sorprendieron al policía en pleno procedimiento, cuando se realizaba el traslado del dinero. En cuestión de segundos, lo redujeron y uno de ellos le disparó a quemarropa en el pecho. El impacto fue letal. Molina murió en el lugar antes de poder recibir asistencia médica.
Tras el ataque, la banda escapó a toda velocidad. Se investiga si utilizaron más de un vehículo para facilitar la huida, una modalidad cada vez más frecuente en este tipo de hechos. Hasta el momento no hay detenidos, y los investigadores trabajan con cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los responsables.
La causa fue caratulada como homicidio en ocasión de robo y quedó en manos de la Justicia bonaerense, que busca determinar la cantidad de implicados y reconstruir con precisión la mecánica del crimen.
Molina tenía más de 10 años de servicio en la fuerza y era padre de dos hijos. Sus compañeros y familiares lo despidieron con mensajes de dolor, en medio de un contexto que vuelve a poner en discusión las condiciones en las que muchos efectivos realizan tareas adicionales para complementar ingresos.
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