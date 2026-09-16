Crimen del rugbier Federico Martín Aramburu en París: un mozo dio un testimonio clave

Sin embargo, Sébastien aportó detalles como que Le Priol y Romain Bouvier eran clientes habituales del Mabillon y mantuvieron una pelea acalorada con Aramburu y su acompañante, el también exrugbier Shaun Hegarty.

La pelea se produjo cerca de las 5 de la mañana del 19 de marzo de 2022, y los cuatro hombres intercambiaron agresiones. Sébastien fue el encargado de sujetar a Aramburu y recordó que "estaba muy agitado, recibió muchos golpes. Quería pelear hasta el final".

Aramburu y Hegarty se retiraron del bar tomados del brazo en un intento de estabilizarse el uno al otro, mientras que Le Priol y Bouvier fueron retenidos en el bar junto a la novia del exmilitar, Lyson R., hoy imputada por encubrimiento.

En vez de dejar ir el tema, los franceses salieron a la calle en busca de Aramburu y Hegarty, lo que implica un proceso de premeditación en el crimen: el primero en disparar fue Bouvier, quien aportó el arma homicida.

"La frase se me quedó grabada porque después hubo una muerte", agregó el mozo, según declaraciones reproducidas por el sitio Le Parisien.