Crimen de Fernando Báez Sosa: el padre de Lucas Pertossi aseguró que su hijo "piensa en eso todos los días"
Marcos defendió la inocencia de su hijo y contó que intentó comunicarse con los padres del joven asesinado en 2020 en Villa Gesell.
A casi cinco años del crimen que conmocionó al país, Marcos, el padre de Lucas Pertossi —uno de los jóvenes condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa—, rompió el silencio y volvió a referirse a la situación de su hijo dentro de la cárcel.
En diálogo con el programa Tarde o Temprano, el hombre aseguró que Lucas “piensa en esto todos los días” y reiteró su convicción de que “no está bien condenado”. “Tengo la certeza de que es inocente. No hizo nada de nada, él no pegó, tiene el espíritu tranquilo”, sostuvo con énfasis.
En su relato, Marcos describió la secuencia de aquella madrugada y defendió la postura de su hijo: “Fue una desgracia. Se armó el tole tole, vio que le estaban pegando a un amigo y fue a separar, fue un instante”, afirmó.
Con la voz cargada de angustia, agregó que tanto él como su esposa intentaron acercarse a los padres de la víctima. “No hablamos con los papás de Fernando en ningún momento. El intento lo hicimos con mi mujer, les escribimos por Instagram”, contó, y añadió: “Yo tengo un dolor en el pecho y necesito sacarlo”.
El padre del rugbier condenado insistió en su deseo de encontrarse con Graciela y Silvino, los padres de Fernando Báez Sosa, y pidió poder expresarles su pesar. “Lo que le ha pasado a esta gente es una barbaridad. Quiero soltarlo, quiero darles el pésame, quiero abrazarlos. Me muero por eso. Todas las noches lo pienso, quiero hablar con ellos. Entiendo lo que les pasó, Lucas también”, expresó.
Marcos recordó también el momento exacto en que se enteró del asesinato que marcaría para siempre su vida y la de su familia. “Eran las 10.30 de la mañana y recibo ese maldito llamado, el que nunca querés esperar. Un conocido me dijo: ‘Marcos, poné Crónica, Lucas mató a un pibe’”, relató, visiblemente conmovido.
La serie de Fernando Báez Sosa
El caso de Fernando Báez Sosa vuelve a estar en el centro de la escena con el inminente estreno de la serie documental de Netflix, “50 segundos: el caso de Fernando Báez Sosa”, que llegará a la plataforma este jueves 13 de noviembre, a cinco años del crimen ocurrido en Villa Gesell. Dirigida por Martín Rocca y producida por Fábula, la docuserie reconstruye minuto a minuto el hecho que conmocionó a la Argentina en el verano de 2020, con testimonios inéditos y material de archivo exclusivo.
