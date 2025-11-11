Crimen de Fernando Báez Sosa: el padre de Lucas Pertossi aseguró que su hijo "piensa en eso todos los días"

fernando baez sosa

El padre del rugbier condenado insistió en su deseo de encontrarse con Graciela y Silvino, los padres de Fernando Báez Sosa, y pidió poder expresarles su pesar. “Lo que le ha pasado a esta gente es una barbaridad. Quiero soltarlo, quiero darles el pésame, quiero abrazarlos. Me muero por eso. Todas las noches lo pienso, quiero hablar con ellos. Entiendo lo que les pasó, Lucas también”, expresó.

Marcos recordó también el momento exacto en que se enteró del asesinato que marcaría para siempre su vida y la de su familia. “Eran las 10.30 de la mañana y recibo ese maldito llamado, el que nunca querés esperar. Un conocido me dijo: ‘Marcos, poné Crónica, Lucas mató a un pibe’”, relató, visiblemente conmovido.

La serie de Fernando Báez Sosa

El caso de Fernando Báez Sosa vuelve a estar en el centro de la escena con el inminente estreno de la serie documental de Netflix, “50 segundos: el caso de Fernando Báez Sosa”, que llegará a la plataforma este jueves 13 de noviembre, a cinco años del crimen ocurrido en Villa Gesell. Dirigida por Martín Rocca y producida por Fábula, la docuserie reconstruye minuto a minuto el hecho que conmocionó a la Argentina en el verano de 2020, con testimonios inéditos y material de archivo exclusivo.