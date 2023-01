Caso Fernando Báez Sosa: un testimonio señaló otro incidente detrás de Le Brique al momento del ataque

Seguidamente, el agente contó que cinco minutos después escuchó gritos desde Avenida 3 y que, al regresar frente al local, encontró a la víctima "tirada en el piso" y "rodeada de gente".

"El chico no se movía, noto que no tenía pulso. Me arrodillo y comienzo a hacer maniobras de RCP", explicó Rosso Suárez en su testimonial, y agregó que fue él quien indicó al resto de los efectivos que trataran de localizar a los agresores de Fernando.

Su declaración fue coincidente con los elementos reunidos hasta el momento en la causa, que indican que los rugbiers fueron interceptados por un grupo de efectivos policiales cuando escapaban del lugar, pero luego pudieron seguir camino hacia la casa en la que se hospedaban, donde fueron detenidos finamente por la mañana.

Durante esta jornada declaró también Christian Gómez, personal de seguridad del boliche en cuestión, y Edgardo Lawrenczuk, oficial de la SubDirección Departamental de Investigaciones de Gesell, que fue quien hizo el relevamiento de las cámaras de seguridad horas después del crimen.