Cuándo se va esta humedad chiclosa del AMBA

Sin embargo, la gran noticia para quienes ya no soportan el calor llegará finalmente el sábado 4 de abril. Ese día, las condiciones mejorarán notablemente con un cielo de nubes y claros, trayendo un marcado descenso térmico con una máxima de 23°C y una agradable mínima de 15°C. El verdadero clima de otoño se terminará de instalar en la ciudad el domingo 5 de abril, derrumbando los registros térmicos a 20°C de máxima y apenas 12°C de mínima.