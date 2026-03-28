Cuándo se va esta humedad chiclosa del AMBA
Las lluvias y las altas temperaturas mantienen la humedad insoportable en la ciudad. El pronóstico anticipa cuándo llegará el esperado alivio definitivo.
Tras varios días de tormentas y un clima sumamente pesado, los habitantes del AMBA se preguntan cuándo terminará esta sofocante humedad. Según los últimos reportes meteorológicos, todavía restan algunas jornadas de inestabilidad y calor antes de que un frente fresco cambie definitivamente las condiciones.
Cómo sigue el tiempo y la humedad en los próximos días
De acuerdo con el pronóstico extendido, el inicio de la semana continuará fuertemente marcado por la inestabilidad y las altas temperaturas. El domingo 29 y el lunes 30 de marzo se esperan fuertes tormentas, con máximas que se ubicarán entre los 27°C y 28°C, y mínimas sofocantes que no bajarán de los 22°C.
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El martes 31 presentará algunas mejoras temporarias con un cielo de nubes y claros, pero el termómetro seguirá marcando unos agobiantes 28°C de máxima y 23°C de mínima. La inestabilidad retornará rápidamente el miércoles 1 de abril, donde las precipitaciones volverán bajo la forma de lluvias débiles.
El fin de semana trae el verdadero cambio de clim
La sensación de pesadez y encierro persistirá a lo largo del jueves 2 de abril (que estará parcialmente nuboso con picos de 27°C) y durante el viernes 3, jornada que traerá el último gran episodio de tormentas de la semana.
Sin embargo, la gran noticia para quienes ya no soportan el calor llegará finalmente el sábado 4 de abril. Ese día, las condiciones mejorarán notablemente con un cielo de nubes y claros, trayendo un marcado descenso térmico con una máxima de 23°C y una agradable mínima de 15°C. El verdadero clima de otoño se terminará de instalar en la ciudad el domingo 5 de abril, derrumbando los registros térmicos a 20°C de máxima y apenas 12°C de mínima.
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