Lucas Pertossi habló por primera vez a seis años del crimen de Fernando Báez Sosa: "No lo toqué"

La presentación de Lucas Pertossi ante la Corte Suprema para revisar su condena

A través de una presentación reciente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, Lucas Pertossi volvió a cuestionar su condena y solicitó que se revise todo el proceso judicial. El planteo fue impulsado por su actual defensor, Ignacio Nolfi, quien argumentó que durante el juicio se produjo "una afectación estructural al derecho de defensa".

Según explicó el abogado, desde el inicio de la causa existieron diferencias en los roles atribuidos a los imputados, por lo que debieron haberse garantizado estrategias legales individuales y no una defensa conjunta.

En ese sentido, Nolfi pidió que se declare la nulidad de las actuaciones desde el momento en que se vio comprometido ese derecho, incluyendo la sentencia condenatoria, y que se lleve adelante un nuevo juicio contra Pertossi.

Por su parte, Fernando Burlando, representante legal de la familia de Fernando Báez Sosa, fue tajante al opinar sobre la solicitud y aseguró que el pedido "no va a cambiar nada".