Declaración completa de Máximo Thomsen

"Quiero pedir disculpas. Principalmente porque jamás se me hubiese ocurrido tener intenciones de matar a alguien. Escuché años cosas sobre mí que no me reconocía".

"Me hizo doler muchísimo. Quiero pedir disculpas porque es algo que nunca busqué. Me lastima haber estado es anoche en ese lugar. Quiero dar la realidad de lo que pasó ese día y esa noche".

"Nos levantamos como a las dos de la tarde después de una noche que estuvimos en casa y quisimos salir y no pudimos. Pero estuvimos en casa con amigo. Nos levantamos tarde. Llevamos mucho alcohol de Zárate para ahorrar. Era el segundo día y queríamos divertirnos".

"Arrancamos tomando. No bien nos levantamos fuimos a comer. A tres cuadras que habíamos visto que tenía promo. Mientras organizarnos a dónde ir a la noche para tener entradas. A uno de los chicos le gustaba la artista que estaba en Le Brique".

"Llevamos dos heladeritas llenas de alcohol y el parlante que había comprado. Nos empezamos a divertir cuando se empezó a hacer de noche estábamos medio mamados".

"Dijimos vamos a comprar la entrada porque sino no llegamos. No me acuerdo con quién. Me quedé con algunos haciendo fila. Mientras los chicos fueron a buscar la plata a la casa. Uno de los chicos había organizado con sus compañeras de colegio".

"Llegamos a la barra del costado derecho de Le Brique. Y nos quedamos ahí. No saqué el celular porque no lo quería perder. Estaba ahí tomando con uno de los chicos. Conociendo a una chica para hacer previa la siguiente noche".

"Tanto movimiento que se te volcaba el vaso. Y decidí ponerme contra la barra mientras mi amigo y la chica estaban ahí y los cubría para que no les tiren el vaso. Les decía paren de empujar".

"Uno me dice estamos todos igual no se puede mover. Veo a un amigo. Y ahí los de seguridad me quieren sacar a mí. Escucho que me dicen lleve a la cocina que lo 'cagamos a palos'. Cuando estoy por pasar por el pasillo me pegan dos piñas en las costillas".

"No podía respirar por la nariz. Me voy a la puertita y me quedé insultando porque quería volver a entrar al boliche. Ya está mañana venís de nuevo me dijo el seguridad. Los chicos estaban cruzando y voy con ellos".

"Veo que uno de los chicos estaban sentado en otro lado. Porque quería ir a comer porque tenía hambre. Miro para la derecha y veo que uno de mis. Amigos se le estaba por meter en una ronda de gente desconocida".

"Apenas me meto siento que me pegan una piña en la cara. Reaccionó tirando patadas. Pero jamás en la vida con intención de matar a alguien"

"Desde hace tres años dicen que yo organicé. Me metí a pelear porque ví que era una persona contra muchos. Vi mucha gente y pegue. Y siento que alguien me pone la mano en el pecho pensando que me iban a pegar. Y era un amigo. Nadie ya estaba pegando".

"Me di vuelta y me fui. Cuando estoy yendo para la casa. Llegué primero me puse ropa cómoda porque tenía la camisa rota. Cuando llegan empezaron a comentar de la pelea".

"A lo último llega otro de los chicos. Y dicen creo que terminó mal. No pensé que fue nuestra pelea porque fueron segundos. fue ir a comer. Así que fui con Lucas a comer al Mc Donalds".

"Fue una pelea. Fue un abrir y cerrar de ojos".

"No usé el celular más en toda la noche porque no le sentía capaz de escribir un mensaje. Me fui a dormir. Me levantan diciendo que llegó la Policía. Nos tiramos al piso".

"No lo creía hasta el otro día. Mi cabeza no lo podía procesar".