Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy sábado 11 de abril
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que el arranque del fin de semana tendrá temperaturas agradables y sin probabilidades de lluvias.
Llega el fin de semana y conocer cómo estará el clima es fundamental para ejecutar planes con amigos y familia. Por ello, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó su pronóstico para este sábado 11 de abril, comenzando con un termómetro agradable que oscilará entre los 15 y 23 grados.
En tanto, el cielo estará parcialmente nublado durante la mañana, para luego sufrir un aumento de nubosidad. Pero este no será el único aspecto del tiempo que cambiará en esta misma jornada: el viento soplará inicialmente desde el Norte, para finalizar la jornada haciéndolo desde el Este.
Pronóstico del tiempo para el AMBA
Para el domingo, el clima estará aún mejor: la mínima rondará los 17 grados y la máxima podría alojarse en unos templados 25. Nuevamente el viento comenzará la jornada soplando desde el Norte para finalizarla desde el Este. En tanto, el cielo se mantendrá parcialmente nublado.
Para el lunes, las condiciones climáticas serán similares al domingo: temperaturas entre los 17 y 24 grados, cielo parcialmente nublado y viento soplando desde el Este. ¿La buena noticia? No habrá lluvias ni tormentas en ambas jornadas.
Alerta amarilla por tormentas para 6 provincias
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este sábado son Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, San Luis y Córdoba.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
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