Crimen de Fernando Báez Sosa: el apoderado del club de los rugbiers denunció amenazas

Al ser consultado sobre si la institución sabía que estos jóvenes solían pelearse cuando iba a bailar, el abogado comentó: "Si bien la comunidad de Zárate es chica y debería saberse todo, el club no teníamos conocimiento de su comportamiento fuera del establecimiento. No sabíamos lo que ocurría hasta que sucedió lo de Villa Gesell".

En este contexto, Urra separó al club de los dichos de Bernardo Sitges, a quien señaló como un histórico jugador de rugby de la ciudad pero que no tenía relación con la institución y apuntó que lo habían "tergiversado lo que dijo". "Hoy a las cinco de la tarde el club va a emitir un comunicado para dar su posición sobre este tema. Nosotros como institución repudiamos cualquier acto de violencia y vamos a brindar nuestras condolencias a todas las familias involucradas. A la familia de Fernando le transmitimos nuestro pésame porque no creo que haya algo peor que perder un hijo; y a las familias involucradas en general porque son jóvenes que cometieron un error", manifestó.

Sobre la repercusión que hay en Zárate por el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, el letrado remarcó: "Acá sobre este caso se habla en todos lados. Sabíamos que cuando empezara el juicio la vida algunas personas iban a cambiar. Nosotros recibimos amenazas de todo tipo, color y forma. Al club llama gente y dicen la barbaridad que a usted se le ocurra".

"En lo personal, a través de Instagram, me llegaron amenazas de muerte y me dijeron que 'me iban a dar un tiro en la cabeza'", denunció.

abogado marcelo urra club rugbiers