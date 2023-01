Impresentable: la manera despectiva en la que Ciro Pertossi nombró a Fernando Báez Sosa

Ciro Pertossi es el rugbier que chupó la sangre de Fernando Báez Sosa que había quedado en sus nudillos luego de golpearlo cobardemente a traición. Lo hizo cuando llegaba la policía.

Ciro Pertossi, a quién matar le dio hambre

ciro pertossi

Los asesinos de Fernando Báez Sosa no nombran a Fernando, no pueden por estrategia o porque no les interesa ponerle nombre a la persona que mataron.

Ayer quién le dio el golpe que le terminó provocando la muerte a Fernando, el rugbier Máximo Thomsen nunca mencionó por su nombre a Báez Sosa, solo dijo que no lo quiso matar, algo que no se notó por su violencia.

Y hoy siguió con la misma postura el rugbier que hasta chupó la sangre de Fernando Báez Sosa, a quién mencionó como "el chico".

"Quiero aclarar que en el video que se mostró no pegué una patada cuando vi al chico (A Fernando) en el piso. También quiero decir que dije que de esto no se habla porque habíaa gente de Zárate (En Gesell) y no quería que se enteren mis papás", dijo Pertossi, según informó el periodista Fernando Tocho.