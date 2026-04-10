Comodoro Rivadavia: confirman que Ángel tenía lesiones recientes en la cabeza

Oribones reconoció que la fiscalía espera "los informes histopatología que nos van a revelar estas lesiones", y evitó dar plazos sobre cuándo estarán listos. Por el momento la carátula de la causa es "muerte dudosa potencialmente ilícita", pero podría ser modificada a "homicidio doloso" o a "abandono de persona seguida de muerte", dependiendo cuál línea investigativa avance.

Ángel estaba "en estado de vulnerabilidad"

Los funcionarios judiciales sostuvieron que Ángel "se hallaba en estado de vulnerabilidad" mientras su madre y su padre se disputaban con quién debía vivir a tiempo completo.

La madre de Ángel había denunciado a su padre, Luis López, por lo que la justicia de Comodoro Rivadavia había impuesto una orden de restricción de acercamiento contra el hombre y su actual pareja, Lorena Andrade.

Tanto Andrade como López reclamaron esta semana que la Justicia de Chubut responda por su accionar previo a la muerte del nene. La mujer incluso reveló que había una audiencia pautada para el 21 de abril en la que iba a definirse la cuestión de la tenencia.

papa de angel lopez

La disputa por la tenencia de Ángel estaba en manos del juez de Familia de Comodoro Rivadavia, Pablo José Pérez, quien hace apenas un mes había dispuesto que el nene volviese a vivir con su madre, identificada como Mariela Altamirano, de 28 años.

Existen cinco expedientes en el fuero de Familia de esa localidad chubutense que explican el derrotero de Ángel, que pasó años viviendo con su papá y su madrastra hasta que el juez Pérez ordenó enviarlo a lo de su mamá.

"De surgir responsabilidades de otras instituciones se verá", señalaron los fiscales en referencia a posibles repercusiones legales contra el juez y el equipo interdisciplinario que validaron la revinculación entre madre e hijo.

Mientras tanto, Altamirano y su pareja ya tienen un abogado y fueron "formalmente notificados" como los principales sospechosos por la muerte del nene, así que no serán llamados a declarar como testigos para evitar invalidar la acusación en el futuro.

También se les "secuestraron diversos elementos" a la pareja acusada, pero falta notificar a la defensa de Altamirano antes de proceder a analizarlos.

Cómo fueron las últimas horas de Ángel

El domingo pasado, Mariela Altamirano llamó al 107 desde su casa en Comodoro Rivadavia para reportar una emergencia médica porque su hijo de cuatro años tenía dificultad para respirar. El nene fue trasladado al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, donde falleció.

Ángel podría haber sufrido "una asfixia o una acción de aceleración y desaceleración súbita", señalaron este viernes los fiscales en referencia al síndrome del bebé sacudido. Además, los funcionarios señalaron que "no hay golpes externos que sean visibles, por eso hubo un diagnóstico de muerte cerebral".