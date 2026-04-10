Comodoro Rivadavia: confirman que Ángel tenía lesiones recientes en la cabeza
Aunque se pueda dar por acreditado el maltrato infantil los fiscales de Comodoro Rivadavia, todavía no ordenaron detenciones ni confirmaron la causa de muerte.
Los fiscales que investigan la muerte de Ángel López ofrecieron este viernes una conferencia de prensa en la que se dio por acreditado que el nene de cuatro años fue víctima de maltrato infantil, y que "los principales sospechosos son la mamá biológica y el padrastro".
El fiscal que investiga la muerte de Ángel, Facundo Oribone, y el fiscal jefe de Comodoro Rivadavia, Cristian Olazábal, confirmaron que el cuerpo del nene presentaba "lesiones intracraneales" que se "corresponden a días anteriores a la fecha de la muerte del niño de cuatro años", informó el sitio Clarín.
"Los golpes como máximo serian de hace diez días atrás", explicaron los fiscales. Por el momento no hay detenidos en el marco de la causa, pero los fiscales no dudaron en señalar a la madre y al padrastro del nene como "principales sospechosos" dado que Ángel estaba a su cuidado al momento del colapso que devino en un paro cardiorespiratorio.
Todavía falta el informe de los estudios patológicos realizados al cuerpo, lo que permitiría confirmar, por ejemplo, cómo ocurrieron esas lesiones y si le causaron la muerte al nene. "Se realizaron las autopsias y surgieron algunos traumatismos del cráneo del niño. En base a esto, hay que dilucidar si estos traumatismos fueron involuntarios o voluntarios", explicó Oribones.
Para el jefe de fiscales de Comodoro Rivadavia, "las líneas de investigaciones son diversas, se investiga como homicidio, pero no se descarta ninguna línea. No hay imputados, sí hay sospechados que están siendo custodiados por personal policial".
Oribones reconoció que la fiscalía espera "los informes histopatología que nos van a revelar estas lesiones", y evitó dar plazos sobre cuándo estarán listos. Por el momento la carátula de la causa es "muerte dudosa potencialmente ilícita", pero podría ser modificada a "homicidio doloso" o a "abandono de persona seguida de muerte", dependiendo cuál línea investigativa avance.
Ángel estaba "en estado de vulnerabilidad"
Los funcionarios judiciales sostuvieron que Ángel "se hallaba en estado de vulnerabilidad" mientras su madre y su padre se disputaban con quién debía vivir a tiempo completo.
La madre de Ángel había denunciado a su padre, Luis López, por lo que la justicia de Comodoro Rivadavia había impuesto una orden de restricción de acercamiento contra el hombre y su actual pareja, Lorena Andrade.
Tanto Andrade como López reclamaron esta semana que la Justicia de Chubut responda por su accionar previo a la muerte del nene. La mujer incluso reveló que había una audiencia pautada para el 21 de abril en la que iba a definirse la cuestión de la tenencia.
La disputa por la tenencia de Ángel estaba en manos del juez de Familia de Comodoro Rivadavia, Pablo José Pérez, quien hace apenas un mes había dispuesto que el nene volviese a vivir con su madre, identificada como Mariela Altamirano, de 28 años.
Existen cinco expedientes en el fuero de Familia de esa localidad chubutense que explican el derrotero de Ángel, que pasó años viviendo con su papá y su madrastra hasta que el juez Pérez ordenó enviarlo a lo de su mamá.
"De surgir responsabilidades de otras instituciones se verá", señalaron los fiscales en referencia a posibles repercusiones legales contra el juez y el equipo interdisciplinario que validaron la revinculación entre madre e hijo.
Mientras tanto, Altamirano y su pareja ya tienen un abogado y fueron "formalmente notificados" como los principales sospechosos por la muerte del nene, así que no serán llamados a declarar como testigos para evitar invalidar la acusación en el futuro.
También se les "secuestraron diversos elementos" a la pareja acusada, pero falta notificar a la defensa de Altamirano antes de proceder a analizarlos.
Cómo fueron las últimas horas de Ángel
El domingo pasado, Mariela Altamirano llamó al 107 desde su casa en Comodoro Rivadavia para reportar una emergencia médica porque su hijo de cuatro años tenía dificultad para respirar. El nene fue trasladado al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, donde falleció.
Ángel podría haber sufrido "una asfixia o una acción de aceleración y desaceleración súbita", señalaron este viernes los fiscales en referencia al síndrome del bebé sacudido. Además, los funcionarios señalaron que "no hay golpes externos que sean visibles, por eso hubo un diagnóstico de muerte cerebral".
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