San Juan: un alumno llevó una pistola a la escuela y dijo que sufría bullying
El adolescente de 14 años generó pánico en el aula, pero luego se confirmó que el arma era una réplica. Su testimonio ante la Policía encendió otra alarma.
Momentos de extrema tensión se vivieron en una escuela del departamento de Pocito, San Juan, cuando un alumno de 14 años ingresó al establecimiento con lo que, a simple vista, parecía ser un arma de fuego. La situación generó alarma inmediata entre docentes y directivos, que no dudaron en activar el protocolo de emergencia y dar aviso al 911.
En cuestión de minutos, efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar, mientras el nerviosismo crecía dentro del establecimiento. Algunos alumnos fueron contenidos por el personal educativo y se intentó mantener la calma para evitar una situación de mayor desborde.
Una vez controlado el escenario, los agentes procedieron a identificar al menor y secuestrar el objeto. Tras las primeras pericias, se confirmó que se trataba de una réplica de arma tipo airsoft, diseñada para disparar pequeñas municiones plásticas. Si bien esto llevó algo de alivio, lo cierto es que el episodio ya había provocado un fuerte impacto en toda la comunidad educativa.
De acuerdo a fuentes vinculadas al caso, el adolescente fue trasladado junto a sus padres para dar explicaciones sobre lo ocurrido. En ese contexto, habría manifestado ante la Policía que decidió llevar el arma porque era víctima de bullying dentro de la escuela, una declaración que abrió una nueva línea de preocupación.
El planteo del menor puso el foco no solo en el hecho puntual, sino también en el trasfondo: posibles situaciones de hostigamiento reiterado por parte de otros estudiantes. Por estas horas, las autoridades buscan determinar si existían denuncias previas o señales de alerta que no hayan sido abordadas a tiempo.
El caso quedó en manos de la Justicia de menores, que deberá evaluar tanto la responsabilidad del alumno como el contexto en el que se produjo el episodio. No se descarta que se activen intervenciones interdisciplinarias para acompañar al adolescente y revisar la dinámica escolar.
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