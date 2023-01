Crimen de Fernando Báez Sosa: las lágrimas de Máximo Thomsen

Máximo Thomsen fue el sexto de los acusados en hablar: "Bueno, primero que nada quiero pedir disculpas a la familia y a todas las personas que fueron afectadas. Jamás hubiese pensado que algo así podría llegar a pasar", aseguró estrujando su voz, y agregó: "Me lastima muchísimo porque murió un chico de nuestra edad y jamás tuvimos intención de algo así".

Thomsen, de 22 años, tuvo tiempo de enjugar sus lágrimas y aspirar de manera sonora para terminar su mensaje: "Quiero pedir disculpas, sé que a veces las disculpas no alcanzan, pero ojalá pudiésemos volver el tiempo atrás y revertir todo esto. Pero no lo podemos hacer y no nos queda otra que pedir disculpas. Estoy muy arrepentido, y gracias por darme este espacio y siempre vamos a acatar lo que ustedes decidan."

ultima declaracion rugbiers

Todos los rugbiers de Zárate aseguraron que no tuvieron la intención de matar al joven de 18 años y hasta lamentaron su deceso.