Crimen de Lucas González: la Corte Suprema dejó firme la condena a perpetua de uno de los policías acusados

En ese marco, y a pesar de que durante la primera modulación que se hizo a las autoridades judiciales se sostuvo que no se observaba un arma dentro del auto de las víctimas, luego se halló allí una pistola de utilería.

En julio de 2023 y después de cuatro meses de debate, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) Nº25 consideró a Isassi, Nieva y López como coautores de “homicidio quíntuplemente agravado por haber sido cometido con arma de fuego, por alevosía, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por haber abusado de su función por ser integrante de fuerza de seguridad”.

Además, consideraron que eran responsables por la tentativa de homicidio, con las mismas agravantes, cometida contra los tres amigos de Lucas; por la “privación ilegítima de la libertad agravada por haberse dado con abuso de funciones o sin formalidades prescritas por ley” y por el delito de “falsedad ideológica”. Hubo más policías acusados del encubrimiento.

En abril pasado, la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó las condenas de Isassi, Nieva y López por el Tribunal Oral. Las defensas apelaron. Por las falencias en la presentación de López, la Corte Suprema rechazó el recurso en queja y su condena quedó firme.