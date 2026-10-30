Crimen de Nancy Godoy: declaró el hijo de Rosa Leguizamón y sospechan que presenció el asesinato
El adolescente de 13 años declaró en cámara Gesell en Corrientes para aportar información sobre el caso ante la sospecha de los investigadores.
Este viernes declaró ante la Justicia de Corrientes el hijo de Rosa Leguizamón, una de las personas acusadas de tener un rol en el violento crimen de la docente Nancy Godoy, que es investigado como un femicidio.
El hijo de 13 años de Leguizamón fue convocado a declarar en cámara Gesell -como corresponde por su edad- para aportar información sobre el crimen de la docente debido a que los investigadores consideraron que podría haber sido testigo presencial del hecho.
Aunque no trascendieron detalles sobre el contenido de la declaración del adolescente, el abogado de Rosa Leguizamón, Marcos Neironi, aseguró que el testimonio "va dándole noción a lo que va a pasar en esta causa, está mostrando la verdad", reportó el sitio A24.
Tanto Leguizamón como su pareja, Nahuel Rojas, se encuentran entre los cinco detenidos por el femicidio de Nancy Godoy, la docente cuyo cuerpo fue localizado el miércoles de esta semana en el paraje El Malezal tras 21 días de búsqueda.
Durante esta semana Neironi presentó pruebas para acreditar que su clienta no estuvo ni en la localidad de Esquina ni en la Estancia El Curupí, donde habría ocurrido el femicidio, en los días en que habría sido asesinada Nancy Godoy.
"En el caso particular de mi cliente, no estaba en la escena del hecho, no tiene ninguna relación con él y tenemos dos testigos que prueban que alió a las 10.30 de la mañana de su casa y llegó a las 13.40 a la ciudad de Sauce", expresó Neironi.
Leguizamón es la baqueana que se encargaba de trasladar a caballo a la docente hasta la Escuela Rural N° 626, donde se desempeñaba como directora suplente.
En su vivienda secuestraron prendas y calzado pertenecientes a la víctima, por lo que quedó detenida por supuesto encubrimiento del crimen.
La causa está a cargo de los fiscales Mosquera y González, quienes sostienen como hipótesis principal que la docente fue víctima de un femicidio.
En el expediente hay cinco personas detenidas: Ireneo Felipe Zarza, capataz de la estancia El Curupí, Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas, imputados como coautores de femicidio; Rosa Leguizamón, quien alojaba a Godoy durante sus jornadas de trabajo y está acusada como coautora de homicidio simple; y Ernesto Ezequiel Bordón, un peón rural imputado por falso testimonio.
Todos cumplen prisión preventiva.
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