Crimen de Nancy Godoy: declaró el hijo de Rosa Leguizamón y sospechan que presenció el asesinato

"En el caso particular de mi cliente, no estaba en la escena del hecho, no tiene ninguna relación con él y tenemos dos testigos que prueban que alió a las 10.30 de la mañana de su casa y llegó a las 13.40 a la ciudad de Sauce", expresó Neironi.

Leguizamón es la baqueana que se encargaba de trasladar a caballo a la docente hasta la Escuela Rural N° 626, donde se desempeñaba como directora suplente.

En su vivienda secuestraron prendas y calzado pertenecientes a la víctima, por lo que quedó detenida por supuesto encubrimiento del crimen.

La causa está a cargo de los fiscales Mosquera y González, quienes sostienen como hipótesis principal que la docente fue víctima de un femicidio.

En el expediente hay cinco personas detenidas: Ireneo Felipe Zarza, capataz de la estancia El Curupí, Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas, imputados como coautores de femicidio; Rosa Leguizamón, quien alojaba a Godoy durante sus jornadas de trabajo y está acusada como coautora de homicidio simple; y Ernesto Ezequiel Bordón, un peón rural imputado por falso testimonio.

Todos cumplen prisión preventiva.