Crimen de Nora Dalmasso: presentaron un jury de enjuiciamiento contra los primeros fiscales del caso

Y destacó: “Tenían todas las pruebas para culpar a Barzola. Contradicciones en sus testimoniales, su presencia en la casa de Nora al momento del hecho, un informe del FBI en 2011, pero de igual modo decidieron no investigar. No sabemos por qué, es una respuesta que van a tener que dar ellos si tienen alguna justificación cuando se desarrolle el jury de enjuiciamiento”.

Asimismo, la abogada manifestó que la familia Dalmasso entiende que los fiscales no investigaron porque "no querían estar en el medio de un segundo ‘perejilazo’ después de lo que ocurrió con Gastón Zárate. No se investigó a alguien que era claramente sospechoso y se decidió ir en contra de la familia, por lo que también se cometió violencia institucional durante 18 años”.

nora dalmasso y facundo macarron

“Desde mayo de 2007 se lo empezó a señalar a Facundo Macarrón y se lo imputó por ser supuesto autor material de la violación y asesinato de su madre, estuvo cinco años acusado. Después de 2012-2015 no hubo movimientos en la causa, en el 2016 se lo imputa a Marcelo Macarrón por, supuestamente, haber viajado en un avión fantasma desde Punta del Este, violar a su mujer o matarla, volver y ganar un torneo de golf”, expresó Mussolini en diálogo con Noticias Argentinas. En medio de la investigación ingresó el fiscal Luis Pizarro, que cambió la calificación legal e imputó a Marcelo Macarrón por ser instigador de la muerte de su esposa y elevó la causa a juicio, pero en 2022 fue absuelto.

“Luego, entra el fiscal Pablo Jávega, que dio como principal sospechoso a Barzola por dar positivo en las muestras de ADN en el cinto y la bata de la víctima, como así también en el pelo púbico encontrado en la zona inguinal de Nora. Desde un primer momento los fiscales se ensañaron con la víctima y la familia, quienes nunca pudieron constituirse como querellantes”, remarcó.