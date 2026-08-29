Por qué cierra el Santa Evita, el restaurante peronista de Palermo

Alderete Pagés y Barrientos Paz, que anteriormente habían pasado por la cocina del histórico Perón Perón, reconocen que sostener un proyecto de estas características en la Argentina siempre implicó un desafío mayúsculo. Sin embargo, afirman haber entregado todo su esfuerzo y dedicación hasta el último momento. En sus mensajes de despedida, invitan a los clientes, seguidores y amigos a acercarse durante el mes que queda para compartir una última comida, celebrar los momentos vividos y despedirse como se merece un espacio que marcó a tantas personas. "Fue hermoso mientras duró. Gracias a todos y a todas porque esto, que no vamos a olvidarnos más, lo construimos juntos", escribieron los dueños en un tono que mezcla gratitud y tristeza.