Crisis: Foro Discapacidad llama a un cese de actividades contra la ante la falta de respuesta del Gobierno

Un sistema al borde del colapso

Desde el Foro advierten que la asfixia financiera impide cubrir costos básicos como sueldos, alimentación y transporte especializado. "De no resolverse esta situación con urgencia, numerosas instituciones se verán empujadas a la quiebra", señalaron en su gacetilla, denunciando que este escenario representa un ataque directo a los derechos constitucionales de salud y educación de las personas con discapacidad.

"Desde el Foro Permanente se advierte que este escenario constituye un nuevo ataque a derechos esenciales, particularmente a los derechos a la salud y a la educación de las personas con discapacidad", insistieron.

La conferencia de prensa contará con una transmisión en vivo vía YouTube para la comunidad general, mientras que el acceso presencial estará reservado para periodistas acreditados que busquen profundizar en los detalles técnicos de la deuda y el alcance de las medidas de fuerza en todo el país.