La historia de Leo, el delivery que recorre la Ciudad en silla de ruedas para mantener a su hijo

Cada día, Leo recorre las calles de Morón y Belgrano durante seis a ocho horas, navegando por veredas en mal estado, rampas inexistentes o mal construidas, y cordones que se convierten en barreras casi infranqueables. “Hago más o menos 60 mil pesos por día y eso me ayuda un poco”, contó Leo.

Soria tiene una discapacidad motriz que le impide moverse sin una silla de ruedas. Es una limitación que tiene desde bebé por una mala praxis durante un tratamiento por meningitis. "Ahora me cortaron un insúmo y no sé porqué me lo sacaron", se lamentó.

"Tuve que hacer Rappi porque es mi forma de trabajar. No me salva pero me ayuda en el momento. Pero estoy buscando una oportunidad laboral en atención al cliente", contó Leo.

En el caso de Leo, la principal dificultad que enfrenta cuando busca un empleo es la falta de adaptación de los espacios de trabajo. “Es algo bastante básico que asumimos que ya está, pero todavía falta mucho. Tanto en los edificios como en las calles. Todavía cuesta la inserción laboral de las personas con discapacidad motriz. Los lugares no tienen rampa, los baños no son accesibles o el espacio mismo de una oficina no está adaptado”, explica Leo.

La falta de accesibilidad no solo lo perjudica para conseguir un trabajo, sino también para buscarlo. “Fui a dejar mi currículum a la sede de una municipalidad de zona norte pero no pude entrar porque solo había escaleras”, manifestó.