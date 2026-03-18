Efectivos de la Policía Federal impidieron que el Foro por la Discapacidad acampe en Plaza de Mayo

alerta discapacidad

La medida de fuerza es una continuación del plan de lucha iniciado el pasado viernes 13. Según la denuncia del Foro, el Gobierno no ha brindado soluciones a la mora sostenida que mantienen organismos clave como PAMI e Incluir Salud, programa que presenta retrasos de varios meses en trámites de pago que nunca llegan a concretarse.

"Esta situación impacta directamente en la continuidad de los servicios y pone en riesgo la atención de las personas con discapacidad, cuyos derechos se ven vulnerados por los incumplimientos del Estado", advirtieron desde la organización.

Cese de actividades en Discapacidad: alcance de la medida de fuerza y servicios afectados

Durante las 48 horas de protesta, se verá afectada la atención en instituciones fundamentales de todo el país:

Educación y Terapia: Escuelas especiales, centros de día y centros educativos terapéuticos.

Escuelas especiales, centros de día y centros educativos terapéuticos. Logística: Transportistas especializados que trasladan a los beneficiarios.

Transportistas especializados que trasladan a los beneficiarios. Salud: Prestadores que brindan servicios a pensionados no contributivos dependientes del Ministerio de Salud.

La comunidad de prestadores y familias exige una respuesta urgente del Gobierno Nacional que garantice el financiamiento del sistema. Advierten que, de no regularizarse los pagos, muchas instituciones se verán obligadas al cierre definitivo por la imposibilidad de afrontar costos operativos y salarios.

"Desde el Foro Permanente reiteramos la urgencia de una respuesta concreta por parte del Gobierno Nacional que garantice la continuidad de las prestaciones y el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad", concluyeron desde el Foro.