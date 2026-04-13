Crisis en la industria textil: el fabricante local de Reebok y Kappa anunció su concurso preventivo

La compañía fue fundada en 2017 y desde 2018 tenía su planta en funcionamiento con un modelo completo de producción en la industria textil: hacía desde el diseño de las prendas hasta distribución.

Por eso entre 2022 y 2025 pudo hacerse cargo de un contrato con Distrinando S.A., la firma licenciataria de Kappa y Reebok en Argentina, para la fabricación de indumentaria deportiva.

El problema es que entre la caída del consumo y la finalización del contrato con Distrinando la compañía de Villa Devoto no pudo sostener ni su estructura ni su deuda.

Tanto es así que el 14 de julio de 2025 la justicia comercial trabó dos embargos contra las cuentas bancarias de la empresa por un valor total de $ 130 millones, que siguen pendientes de pago.

En su presentación judicial los encargados señalaron la competencia de "muchos actores que comercializan por debajo de sus costos con el solo objeto de mantenerse en el mercado", pero también se hicieron eco de las dificultades para afrontar el aumento en los precios de insumos y tarifas de energía así como tambien en las cargas de salarios e impuestos.