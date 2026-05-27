Crisis económica: una marca de ropa para público geek anunció el cierre de su local en Palermo y remata todo
La propuesta estética era atractiva, con sus productos dedicados a franquicias como Star Wars o Harry Potter, pero no alcanzó para resistir la baja del consumo.
La marca de indumentaria This Is Feliz Navidad se volvió viral en más de una oportunidad gracias a sus productos de streetwear con los personajes de franquicias populares como Harry Potter, El Señor de los Anillos o Star Wars. Pero el atractivo y la trayectoria no fueron suficiente para capear la baja del consumo provocada por la crisis económica en 2026.
Así es que la marca de indumentaria anunció que el 31 de mayo cerrará su local en la Avenida Santa Fe 3122, en el barrio porteño de Palermo, y que hasta entonces habrá un 2x1 en todos los productos que no sean de la nueva colección.
Lejos de buscar mensajes del destino o culpables en la mano invisible del mercado, desde la marca comunicaron el cierre del local de Palermo con un mensaje en el que confirmaron que es por la baja en el consumo.
"No nos estamos reinventando, no es parte de un plan maestro. Los números dejaron de cerrar y decidimos no estirarla. Fue un local que nos dio un montón y del que nos vamos orgullosos. ¡Gracias a todos los que pasaron!", expresaron.
La marca continuará teniendo presencia física en Capital Federal y Pilar, pero el sitio iProfesional hizo notar que su modelo de negocios se abocará al comercio electrónico, que permite mantener una estructura más reducida.
"Elegí lo que te gusta, porque todo es edición limitada cuando se termina, es para siempre", se lee mientras tanto en la web de TIFN, donde se ofrecen desde medias con la cara de Úrsula y otros personajes de Disney hasta merch de Beetlejuice, Snoopy, Tom & Jerry y hasta de Cartoon Network (como Las Chicas Superpoderosas).
La industria textil fue una de las primeras en verse afectadas ante la profundización de la crisis económica de unos años a esta parte.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario