Crisis económica: una marca de ropa para público geek anunció el cierre de su local en Palermo y remata todo

"Elegí lo que te gusta, porque todo es edición limitada cuando se termina, es para siempre", se lee mientras tanto en la web de TIFN, donde se ofrecen desde medias con la cara de Úrsula y otros personajes de Disney hasta merch de Beetlejuice, Snoopy, Tom & Jerry y hasta de Cartoon Network (como Las Chicas Superpoderosas).

La industria textil fue una de las primeras en verse afectadas ante la profundización de la crisis económica de unos años a esta parte.