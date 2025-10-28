Cristian Graf, "más tranquilo" tras ser sobreseído por el crimen de Diego Fernández Lima en Coghlan
El hombre de 58 años, excompañero de colegio de Diego Fernández Lima, estuvo en la mira de la justicia porteña pero siempre sostuvo su inocencia.
Cristian Graf, el vecino de Coghlan acusado por el encubrimiento del asesinato de Diego Fernández Lima, que fue perpetrado en 1984 y descubierto de casualidad este año, afirmó este lunes que se encuentra "mucho más tranquilo" después de que el juez Alberto Litvack “se dio cuenta” de que “no es culpable”.
“Ahora estoy mucho más tranquilo”, expresó el hombre de 58 años en una breve comunicación con la prensa tras enterarse de que la justicia de la Ciudad de Buenos Aires no lo investigará por los delitos de “encubrimiento” y “supresión de evidencia” por su accionar tras el hallazgo de restos óseos en la medianera de la casa de su madre.
Graf quedó en una situación sospechosa en mayo de este año, cuando los obreros que trabajaban en una demolición al lado de la casa de su madre sobre la avenida Congreso, en Coghlan, encontraron un grupo de restos óseos sobre la medianera de su propiedad que luego fueron identificados como los del adolescente que estaba desaparecido desde 1984.
El 18 de octubre pasado el fiscal Martín López Perrando logró llevar a Graf a una indagatoria frente al juez Litvack en la que ambos funcionarios le preguntaron por la relación que mantenía con la víctima, que había sido compañero suyo un año en la Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) N°36 “Almirante Brown”.
Diego Fernández Lima tenía apenas 16 años cuando desapareció. El muchacho, que jugaba para el club Excursionistas, salió de su casa para encontrarse con un amigo en Belgrano y nunca más lo vieron. Hasta 2025, cuando reconocieron los restos de su uniforme de colegio y el reloj de pulsera marca Casio que todavía estaba en la medianera.
Desligado completamente de la investigación, Graf expresó su bronca por las “acusaciones truchas” porque se “inventaron cosas” hasta que el fiscal logró citarlo a indagatoria, y aunque admitió algunos elementos reales -como que coincidió en el mismo colegio con Fernández Lima- insistió en que "el resto fue todo inventado”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario