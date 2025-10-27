Crimen de Diego Fernández Lima en Coghlan: Cristian Graf fue sobreseído
Estaba imputado por encubrimiento agravado y sustracción de pruebas. La medida fue tomada por el juez Alejandro Litvack.
La Justicia sobreseyó a Cristian Graf en la causa por el crimen de Diego Fernández Lima, el adolescente que había desaparecido en 1984 y cuyos restos fueron encontrados en mayo de este año en una casa del barrio porteño de Coghlan. La medida fue tomada por el juez Alejandro Litvack.
El ex compañero de la víctima estaba acusado de encubrimiento agravado y ocultamiento de pruebas luego de que el cuerpo de Diego apareciera en el patio de su casa. Ambos habían sido cursado juntos en la Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) N°6 Almirante Brown durante la década de los '80.
Graf, de 57 años, había declarado hace diez días en el juzgado en lo Criminal de Instrucción N° 56. Durante las tres horas que duró su indagatoria sostuvo que él no tenía nada que ver con el crimen y que el cuerpo había sido enterrado en el terreno lindero, algo que fue desmentido por el análisis del Equipo Argentino de Antropología Forense. Dijo, además, que no podía explicar la casualidad de que la víctima haya sido su compañero de colegio.
Para el fiscal Martín López Perrando, tras el hallazgo de los restos, Graf "llevó a cabo una serie de maniobras unívocas destinadas a encubrir el hecho precedente", como la generación de explicaciones inverosímiles, conductas contradictorias y evasivas y una sospechosa pasividad ante el hallazgo.
López Perrando consideró que las declaraciones de Graf denotaron "un claro conocimiento previo de la existencia de los restos óseos en el lugar, así como una intención deliberada de desviar la atención".
Pese a esto, el juez Alejandro Litvack consideró que no hay carga probatoria suficiente para imputarle el encubrimiento y la sustracción de medios de prueba.
Graf no pudo ser imputado por homicidio debido a que el crimen prescribió, según establece la ley argentina. Ante esta medida de primera instancia, la familia de Diego Fernández Lima puede apelar.
A mediados de agosto, durante una entrevista televisiva, Graf había afirmado: “No sé cómo llegó el cuerpo de Diego ahí”. En ese momento, no dudó en defender la integridad de su familia, sugiriendo que el cadáver pudo haber sido colocado intencionalmente en su terreno.
Sobre la posibilidad de que le hayan “plantado un muerto”, había declarado: “La verdad que sí. De una forma u otra está. Pobre muchacho, alguien lo enterró ahí y bueno, se dio a la luz ahora por la obra. Si no, nunca más te hubieses enterado de nada. Es terrible”. También había expresado que desconocía los motivos o circunstancias del hecho: “Si fue intencional o qué pasó en ese momento cuando lo hicieron, la verdad desconozco. El por qué, el lugar, todo... Es raro. Obviamente que es raro”.
“Yo tengo la conciencia limpia, mi familia tiene conciencia limpia y ya está”, insistió Graf entonces y afirmó que quienes lo conocen no dudarán de él. Sobre su vínculo con la víctima, remarcó: “Lo único que me liga a mí con Diego Fernández es que estuvimos un año en el colegio”.
El crimen de Diego Fernández Lima en Coghlan
Diego Fernández Lima desapareció el 26 de julio de 1984. Después de almorzar, le pidió a su madre, Irma, dinero para tomar el colectivo. Le dijo que iba a visitar a un amigo. El adolescente, que tenía 16 años, no volvió más a su casa. La última vez que se lo vio fue en la esquina de Monroe y Naón.
Sus restos fueron descubiertos en mayo de este año, cuando parte del terreno trasero de la casa ubicada en avenida Congreso 3742 se desmoronó mientras construían una medianera.
Los forenses determinaron que el cuerpo - por entonces un N.N. - había recibido una puñalada mortal en la cuarta costilla derecha. Además, detectaron marcas en los brazos y piernas, lo que evidenciaba que habían intentado descuartizarlo con un serrucho.
Tres meses después se reveló que los restos pertenecían a Diego. Se supo también que esa casa pertenecía a la familia de Cristian Graf, ex compañero de la víctima, y que el principal sospechoso seguía viviendo en el mismo lugar.
