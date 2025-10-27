Crimen de Diego Fernández Lima en Coghlan: Cristian Graf fue sobreseído

Pese a esto, el juez Alejandro Litvack consideró que no hay carga probatoria suficiente para imputarle el encubrimiento y la sustracción de medios de prueba.

diego fernandez lima

Graf no pudo ser imputado por homicidio debido a que el crimen prescribió, según establece la ley argentina. Ante esta medida de primera instancia, la familia de Diego Fernández Lima puede apelar.

A mediados de agosto, durante una entrevista televisiva, Graf había afirmado: “No sé cómo llegó el cuerpo de Diego ahí”. En ese momento, no dudó en defender la integridad de su familia, sugiriendo que el cadáver pudo haber sido colocado intencionalmente en su terreno.

diego fernandez lima

Sobre la posibilidad de que le hayan “plantado un muerto”, había declarado: “La verdad que sí. De una forma u otra está. Pobre muchacho, alguien lo enterró ahí y bueno, se dio a la luz ahora por la obra. Si no, nunca más te hubieses enterado de nada. Es terrible”. También había expresado que desconocía los motivos o circunstancias del hecho: “Si fue intencional o qué pasó en ese momento cuando lo hicieron, la verdad desconozco. El por qué, el lugar, todo... Es raro. Obviamente que es raro”.

“Yo tengo la conciencia limpia, mi familia tiene conciencia limpia y ya está”, insistió Graf entonces y afirmó que quienes lo conocen no dudarán de él. Sobre su vínculo con la víctima, remarcó: “Lo único que me liga a mí con Diego Fernández es que estuvimos un año en el colegio”.

El crimen de Diego Fernández Lima en Coghlan

diego fernandez lima

Diego Fernández Lima desapareció el 26 de julio de 1984. Después de almorzar, le pidió a su madre, Irma, dinero para tomar el colectivo. Le dijo que iba a visitar a un amigo. El adolescente, que tenía 16 años, no volvió más a su casa. La última vez que se lo vio fue en la esquina de Monroe y Naón.

Sus restos fueron descubiertos en mayo de este año, cuando parte del terreno trasero de la casa ubicada en avenida Congreso 3742 se desmoronó mientras construían una medianera.

Los forenses determinaron que el cuerpo - por entonces un N.N. - había recibido una puñalada mortal en la cuarta costilla derecha. Además, detectaron marcas en los brazos y piernas, lo que evidenciaba que habían intentado descuartizarlo con un serrucho.

Tres meses después se reveló que los restos pertenecían a Diego. Se supo también que esa casa pertenecía a la familia de Cristian Graf, ex compañero de la víctima, y que el principal sospechoso seguía viviendo en el mismo lugar.