ATE suspende protestas en aeropuertos por la visita del papa León XIV pero mantiene los reclamos

Entre las principales demandas, ATE denuncia un deterioro de las condiciones operativas en aeropuertos nacionales e internacionales, además de presuntos incumplimientos en materia de higiene, seguridad técnica y protección de los trabajadores. El gremio sostiene que estas deficiencias afectan tanto al personal como a las tripulaciones y a los pasajeros que utilizan regularmente los servicios aéreos.

Otro de los puntos que genera controversia es el destino de los recursos recaudados mediante las tasas aeroportuarias. Según los datos difundidos por la organización sindical, una porción menor de esos fondos regresaría al sistema para financiar mejoras operativas o recomposiciones salariales, una situación que consideran necesaria revisar.