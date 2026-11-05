ATE suspende protestas en aeropuertos por la visita del papa León XIV pero mantiene los reclamos
La organización gremial suspendió hasta nuevo aviso las protestas y medidas de fuerza anunciadas a pedido de la Conferencia Episcopal Argentina.
Por la llegada del papa León XIV al país, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) decidió dejar en suspenso las medidas de fuerza previstas en aeropuertos para este viernes, aunque advirtió que el conflicto con el Gobierno continúa sin resolverse y que las protestas podrían retomarse una vez finalizada la visita papal.
La decisión fue anunciada por el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, quien explicó que la organización accedió a un pedido formulado por la Conferencia Episcopal Argentina con el objetivo de evitar inconvenientes en el sistema aerocomercial durante la estadía del Pontífice en el país, lo que implica un gesto de respeto hacia un acontecimiento considerado de relevancia para millones de argentinos.
Como se sabe, León XIV arribará al país el próximo 8 de noviembre para desarrollar una agenda que incluirá actividades en distintas ciudades. En ese contexto, los trabajadores estatales vinculados al sector aeronáutico resolvieron garantizar el normal funcionamiento de los vuelos y suspender temporalmente las acciones de protesta que venían impulsando.
No obstante, desde ATE remarcaron que la suspensión no implica el cierre de las negociaciones ni el abandono de los reclamos. En ese sentido, Aguiar sostuvo que persisten problemas vinculados a la seguridad operacional en los aeropuertos y a los niveles salariales del personal, que el sindicato considera insuficientes frente al contexto económico actual.
Como parte de las gestiones para destrabar la situación, representantes gremiales tenían previsto mantener una reunión con autoridades de la Subsecretaría de Transporte Aéreo. El encuentro apunta a buscar respuestas a una serie de planteos que el sindicato viene realizando desde hace meses sobre condiciones laborales, infraestructura y funcionamiento del sistema aeronáutico.
Entre las principales demandas, ATE denuncia un deterioro de las condiciones operativas en aeropuertos nacionales e internacionales, además de presuntos incumplimientos en materia de higiene, seguridad técnica y protección de los trabajadores. El gremio sostiene que estas deficiencias afectan tanto al personal como a las tripulaciones y a los pasajeros que utilizan regularmente los servicios aéreos.
Otro de los puntos que genera controversia es el destino de los recursos recaudados mediante las tasas aeroportuarias. Según los datos difundidos por la organización sindical, una porción menor de esos fondos regresaría al sistema para financiar mejoras operativas o recomposiciones salariales, una situación que consideran necesaria revisar.
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