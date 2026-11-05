Visita del papa León XIV: 17 escuelas porteñas no tendrán clases presenciales el viernes
La medida solo rige para establecimientos ubicados dentro del perímetro restringido para la circulación.
Diecisiete escuelas de la Ciudad de Buenos Aires no tendrán clases presenciales el viernes 6 de noviembre debido al operativo de seguridad previsto por la visita del papa León XIV. La medida rige solamente para jardines, colegios e institutos que se ubiquen dentro del perímetro restringido para la circulación.
Así lo dispuso el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de manera excepcional. Según se informó en una comunicación dirigida a las Direcciones de Área y Supervisiones Escolares, la decisión busca resguardar la seguridad de las comunidades educativas ante las restricciones de circulación y las posibles dificultades de acceso durante esa jornada.
En el resto de los establecimientos educativos que no figuren en el listado, las clases presenciales se desarrollarán con normalidad.
Las 17 escuelas sin clases presenciales este viernes:
- Asociación Comunidad Israelita Sefardí Argentina: Juan María Gutiérrez 3972.
- CENTES N.° 2 D.E. 9: Juan Francisco Seguí 3755.
- Colegio del Arce (Nivel Secundario): Jorge Newbery 1953.
- Colegio del Arce (Niveles Inicial y Primario): Arce 334.
- Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús: Avenida Luis María Campos 898.
- Colegio Rey Fahd: Cerviño 4851.
- Cursos Especiales (Sede Lafinur): Lafinur 3331.
- Escuela N.° 8 D.E. 9 Armenia Argentina y Jardín de Infantes Nucleado A: Arce 611.
- Escuela Primaria N.° 30 D.E. 9 Granaderos de San Martín: Avenida del Libertador 4903.
- Escuela Primaria N.° 5 D.E. 9 Honorable Congreso de la Nación: Avenida del Libertador 4777.
- Escuela Técnica de Jardinería Cristóbal María Hicken D.E. 9: Avenida General Las Heras 4078
- Instituto Ambrosio Tognoni y Escuela San Andrés: Avenida Santa Fe 4320.
- Instituto Hogar San Benito: Arce 322.
- Jardín de Infantes Común N.° 2 D.E. 9 Granaderos de San Martín: Avenida del Libertador 4953.
- Jardín de Infantes Integral N.° 5 D.E. 9: Avenida del Libertador 4777.
- Jardín Maternal N.° 10 D.E. 9 Manuel Belgrano: Teniente Benjamín Matienzo 1880.
- Mi Jardín: Avenida Luis María Campos 1314.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario