Qué hacer en la Ciudad de Buenos Aires durante la visita del papa León XIV

A las 16.30 del domingo, cuando el papa León XIV aterrice en el Aeroparque metropolitano, la Ciudad vibrará como nunca antes cuando las iglesias de la Arquidiócesis de Buenos Aires harán sonar sus campanas al unísono durante diez minutos para darle la bienvenida.

Mariano Fuchila

León XIV rinde homenaje al Libertador de América

La tarde del domingo, poco después de su llegada, el papa encabezará un homenaje al General José de San Martín. Será a las 17 en la Plaza San Martín de Retiro.

Papamóvil y misa en el Monumento de los Españoles

León XIV oficiará el lunes a las 11.30 la Santa Misa por las familias en un multitudinario encuentro con los fieles en el Monumento a los Españoles (Av. del Libertador y Av. Sarmiento), el mismo lugar donde san Juan Pablo II celebró la Misa por la Nación Argentina en 1982. Poco antes, a las 10, León XIV partirá desde el túnel de Libertador a bordo del papamóvil y saludará a los feligreses.

Encuentro con los jóvenes porteños

Al día siguiente, León XIV se reunirá con los jóvenes en el Monumento a los Españoles. La jornada del martes a las 20.15 propone un espacio para compartir y fortalecer el compromiso de los jóvenes con la comunidad, promoviendo la construcción de una sociedad más solidaria. La noche contará con música a cargo de Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Valentino Merlo.

A comer después de misa

En los alrededores del Monumento a los Españoles, más de 160 puestos gastronómicos y foodtrucks distribuidos en siete puntos de la zona ofrecerán comida a los fieles que se acerquen a escuchar al sumo pontífice.

Menú papal para vecinos y turistas

También habrá otros 90 restaurantes, bares y locales gastronómicos que ofrecerán el “Menú Papa León”, con descuentos y promociones entre este viernes y el jueves de la semana que viene. Los vecinos y fieles que visiten la Ciudad en el marco de la visita apostólica podrán consultar los establecimientos participantes y sus ofertas en este link.

Vigilia en la Basílica de Francisco

La Basílica San José de Flores (Av. Rivadavia 6950), donde Jorge Bergoglio encontró su vocación, será la sede de una vigilia en la antesala del arribo del papa. Comenzará el sábado a las 19.30 y se presentará el musical De Francisco a León, que reúne a más de 80 actores en escena, acompañado por vibrantes presentaciones de grupos folclóricos y artistas de música urbana.

150 voces reciben a León XIV

El Ensamble Coral León XIV, integrado por distintos coros de la Arquidiócesis de Buenos Aires, y la Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela se reunirán en la Usina del Arte (Caffarena 1) para realizar el ensayo general de la música que sonará durante la celebración del lunes 9 en el Monumento de los Españoles. Se hará este viernes a las 21. La entrada es con reserva previa a través del sitio oficial.

La Ciudad se tiñe de blanco y amarillo

La bienvenida al Papa León XIV se hará todas las noches hasta el 12 de noviembre, cuando se iluminen de blanco y amarillo los colores de la Santa Sede, el Teatro Colón, el Planetario, la Torre Monumental, la Pirámide de Mayo, entre otros emblemáticos monumentos porteños. El Obelisco, por su parte, tendrá un mapping especial para la ocasión.

Arte en la parroquia de Francisco y León XIV

La parroquia San Agustín (Av. Las Heras 2560) fue donde el papa Francisco y León XIV compartieron una misa en 2004, antes de convertirse en pontífices. Allí se exhibe una muestra inspirada en el pontificado de León XIV, obras de la artista plástica Mercedes Fariña. Se puede visitar hasta el 15 de noviembre, de 9 a 12.30 y de 16.30 a 20.30.

Por el camino de Jorge Bergoglio

Antes de ser Francisco I fue Jorge Bergoglio y su vida transcurrió en la Ciudad. Nació y creció en Flores y se formó en una parroquia de su barrio. Más adelante, se mudó al centro porteño, cuando fue designado Arzobispo de Buenos Aires, y luego Cardenal, hasta convertirse en el máximo líder de la Iglesia Católica. El sitio Turismo en Barrios ofrece dos circuitos autoguiados para caminar los mismos pasos que Bergoglio.

La consagración de las hostias

Este jueves, la Parroquia San Benito (Villanueva 905) celebrará la misa de consagración de las hostias que se van a distribuir entre los fieles el lunes en el Monumento a los Españoles. Será el jueves a las 19.

Procesión náutica por La Boca del Riachuelo

La comunidad gallega de la Ciudad celebrará una nueva edición de la tradicional procesión náutica de la Virgen del Carmen. La ceremonia contará con la participación de representantes de la colectividad, quienes asistirán con sus trajes típicos e instrumentos musicales tradicionales. Los fieles, vecinos y visitantes podrán acompañar la procesión desde el muelle y los espacios del borde costero de Vuelta de Rocha (Av. Pedro de Mendoza 1900). Se hará el sábado a las 10.30.

Las iglesias porteñas se iluminan

Más de 40 iglesias y parroquias de todo el territorio porteño se iluminarán para recibir al sumo pontífice. Algunos de los templos son la Catedral Metropolitana; la Medalla Milagrosa, famosa por sus vitrales; y las basílicas de Almagro y Flores donde Jorge Bergoglio fue bautizado y encontró su vocación antes de convertirse en Francisco.