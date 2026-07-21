Cuáles son las multas de tránsito más comunes y cuánto pueden costar

Superar la velocidad máxima permitida.

Conducir mientras se utiliza el teléfono celular.

Circular sin el cinturón de seguridad colocado.

Cruzar un semáforo con luz roja.

Manejar bajo los efectos del alcohol o de sustancias prohibidas.

No llevar la documentación obligatoria del vehículo.

Transportar menores sin los sistemas de retención infantil correspondientes.

Además del nuevo esquema de códigos, el anexo oficial establece el valor de cada infracción de tránsito en Unidades Fijas (UF), el mecanismo utilizado en gran parte del país para actualizar automáticamente el monto de las multas.

En numerosas jurisdicciones, una UF toma como referencia el precio de un litro de nafta premium de YPF, aunque ese valor puede variar según la provincia o el municipio.

La incorporación de esta codificación busca mejorar la integración entre los sistemas de tránsito de las distintas jurisdicciones y agilizar el intercambio de información sobre los antecedentes de los conductores.

Así, los organismos de control podrán registrar las infracciones de tránsito bajo un criterio unificado en todo el país, siempre que cada distrito decida adherirse a la nueva reglamentación.