Cuáles son las multas de tránsito más comunes y cuánto pueden costar
Con la entrada en vigencia de una nueva normativa de tránsito, comenzó a regir una clasificación nacional que unifica 117 infracciones.
El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo sistema para ordenar la identificación y clasificación de las infracciones de tránsito que afectan el scoring de la Licencia Nacional de Conducir.
La iniciativa apunta a unificar los criterios de control en todo el país mediante un listado de 117 infracciones con códigos únicos, lo que permitirá mejorar el registro de antecedentes y fortalecer la fiscalización en materia de tránsito. Conocé cuáles son los principales cambios y cómo impactan en los conductores.
Cuáles son las multas de tránsito más comunes y cuánto pueden costarte
La nueva normativa no incorpora infracciones de tránsito ni establece sanciones adicionales. El principal cambio pasa por la forma en que las autoridades identificarán cada falta, ya que todas contarán con un código único que funcionará como referencia dentro del sistema de scoring de la Licencia Nacional de Conducir.
Sin embargo, su implementación efectiva dependerá de que cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhieran a esta disposición.
Entre las faltas que con mayor frecuencia generan multas y la quita de puntos en la licencia se encuentran:
- Superar la velocidad máxima permitida.
- Conducir mientras se utiliza el teléfono celular.
- Circular sin el cinturón de seguridad colocado.
- Cruzar un semáforo con luz roja.
- Manejar bajo los efectos del alcohol o de sustancias prohibidas.
- No llevar la documentación obligatoria del vehículo.
- Transportar menores sin los sistemas de retención infantil correspondientes.
Además del nuevo esquema de códigos, el anexo oficial establece el valor de cada infracción de tránsito en Unidades Fijas (UF), el mecanismo utilizado en gran parte del país para actualizar automáticamente el monto de las multas.
En numerosas jurisdicciones, una UF toma como referencia el precio de un litro de nafta premium de YPF, aunque ese valor puede variar según la provincia o el municipio.
La incorporación de esta codificación busca mejorar la integración entre los sistemas de tránsito de las distintas jurisdicciones y agilizar el intercambio de información sobre los antecedentes de los conductores.
Así, los organismos de control podrán registrar las infracciones de tránsito bajo un criterio unificado en todo el país, siempre que cada distrito decida adherirse a la nueva reglamentación.
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