Licencia de conducir: cuál es la edad máxima para sacar el registro según la Ley de Tránsito
La licencia de conducir no tiene un límite de edad único en Argentina. Qué establece la ley y cuáles son los requisitos para renovarla.
A partir de la entrada en vigencia del Decreto 196/2025, el Poder Ejecutivo impulsó una serie de cambios importantes en la Ley Nacional de Tránsito 24.449. Entre las principales dudas que surgieron desde entonces aparece una en particular: ¿cuál es la edad máxima para obtener la licencia de conducir en Argentina? y qué establece la normativa vigente sobre este punto.
Además de introducir modificaciones en distintos aspectos del sistema, el decreto también avanzó sobre el régimen de la licencia de conducir al establecer la creación de una licencia nacional de conducir digital, con validez en todo el territorio argentino y emitida por las autoridades competentes de cada jurisdicción. Este cambio busca unificar y modernizar el sistema para facilitar los trámites de los conductores.
Qué dice la ley sobre la edad máxima para sacar la licencia de conducir en la Argentina
En la mayor parte del país, la normativa vigente no fija una edad límite para tramitar o renovar la licencia de conducir. Esto significa que una persona puede gestionar este documento incluso después de los 70, 80 años o más, siempre que reúna las condiciones exigidas por la ley.
Lo que sí cambia con el paso de los años es el período de vigencia de la licencia de conducir. En ese sentido, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) establece distintos plazos según la edad del conductor:
- Menores de 21 años: la licencia de conducir tiene una vigencia de cinco años para las categorías A (motos), B (autos) y G (maquinaria agrícola).
- Entre 21 y 65 años: el carnet mantiene una validez de cinco años.
- Entre 65 y 70 años: la renovación debe realizarse cada tres años.
- Mayores de 70 años: la licencia de conducir debe renovarse todos los años.
De esta manera, la legislación prioriza la aptitud física y mental para manejar por encima de la edad del conductor. Por eso, quienes deban renovar el registro tienen que demostrar que conservan las condiciones necesarias para circular de forma segura.
Para extender la vigencia de la licencia de conducir, es obligatorio presentar un certificado de aptitud psicofísica emitido por profesionales o centros médicos habilitados e inscriptos ante la ANSV. Además, la autoridad de aplicación define cuáles son las capacidades que deben evaluarse. Cualquier médico autorizado puede expedir esta constancia, siempre que respete los requisitos y protocolos establecidos por el organismo.
Por otro lado, la ley también contempla obligaciones para quienes obtienen el registro por primera vez. Los conductores principiantes deberán exhibir durante los primeros seis meses un cartel identificatorio que indique esa condición. En ese período, además, tendrán prohibido circular por zonas céntricas, autopistas y semiautopistas, una restricción que debe figurar en el reverso del distintivo.
Cómo tramitar la licencia de conducir digital
Con la implementación del Decreto 196/2025, la licencia de conducir pasó a emitirse de manera digital como formato principal, aunque también puede obtenerse una versión física. Ambas modalidades cuentan con la misma validez legal y el carnet impreso será válido siempre que la licencia digital permanezca vigente. Además, el nuevo sistema incorpora un diseño renovado y mayores medidas de seguridad para evitar falsificaciones.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario