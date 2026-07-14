 Licencia de conducir: cuál es la edad máxima para sacar el registro según la Ley de Tránsito

Para extender la vigencia de la licencia de conducir, es obligatorio presentar un certificado de aptitud psicofísica emitido por profesionales o centros médicos habilitados e inscriptos ante la ANSV. Además, la autoridad de aplicación define cuáles son las capacidades que deben evaluarse. Cualquier médico autorizado puede expedir esta constancia, siempre que respete los requisitos y protocolos establecidos por el organismo.

Por otro lado, la ley también contempla obligaciones para quienes obtienen el registro por primera vez. Los conductores principiantes deberán exhibir durante los primeros seis meses un cartel identificatorio que indique esa condición. En ese período, además, tendrán prohibido circular por zonas céntricas, autopistas y semiautopistas, una restricción que debe figurar en el reverso del distintivo.

Cómo tramitar la licencia de conducir digital

Con la implementación del Decreto 196/2025, la licencia de conducir pasó a emitirse de manera digital como formato principal, aunque también puede obtenerse una versión física. Ambas modalidades cuentan con la misma validez legal y el carnet impreso será válido siempre que la licencia digital permanezca vigente. Además, el nuevo sistema incorpora un diseño renovado y mayores medidas de seguridad para evitar falsificaciones.