Cuáles son y cuánto salen los autos chinos que llegaron a la Argentina
Esta semana la compañía china BYD descargó en Zárate miles de vehículos híbridos, entre camionetas y autos, para avanzar en el mercado argentino.
Esta semana desembarcaron alrededor de 7.000 vehículos eléctricos e híbridos fabricados por la compañía china BYD, que atracó uno de los buques de su flota en la terminal de Zárate, provincia de Buenos Aires.
Además de abrir una filial propia en vez de depender de importadores y representantes en el país, la marca china (cuyo nombre corresponde a las siglas de "Build Your Dreams", "Construye tus sueños"), se propuso copar el mercado local con sus modelos, incluido el Atto 2 DM-i, un SUV compacto híbrido que ya está disponible en preventa.
Cuáles son los modelos de BYD que llegaron a la Argentina
- Dolphin Mini: de precio teóricamente accesible, a U$S 22.990 según consta en el sitio oficial de BYD en Argentina, es un eléctrico subcompacto que viene equipado con una batería Blade Battery, una pantalla multimedia giratoria y conexión a Apple CarPlay y Android Auto. Es uno de los modelos más populares de la línea.
- Yuan Pro: el SUV 100% eléctrico tiene 380 kilómetros de autonomía entre una carga y otra, y está equipado con un Sistema Operativo Inteligente y Asistente de Voz con Inteligencia Artificial Hi BYD. Figura a U$S 29.990 como mínimo, en la web oficial.
- Atto 2 DM-i: es como el Yuan Pro pero híbrido, con autonomía para recorrer 110 kilómetros y conducción asistida inteligente. La compañía china lo publicita como con "un consumo de combustible (batería baja) según ciclo NEDC de solo 4,3 L/100 kilómetros". Ya se puede reservar, pero el precio está por verse.
- Song Pro DM-i: es la única alternativa de autos híbridos enchufables a nivel local, con lo que es claro que la compañía piensa hacer su gran "entrada" al mercado automotor. En la web oficial de BYD ya figura con un precio de compra de U$S USD 34.990.
