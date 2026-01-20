Cuáles son y cuánto salen los autos chinos que llegaron a la Argentina

Además de abrir una filial propia en vez de depender de importadores y representantes en el país, la marca china (cuyo nombre corresponde a las siglas de "Build Your Dreams", "Construye tus sueños"), se propuso copar el mercado local con sus modelos, incluido el Atto 2 DM-i, un SUV compacto híbrido que ya está disponible en preventa.