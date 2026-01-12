El auto eléctrico que más conviene comprar: precios y características
China es el país con mayor producción de este tipo de coches, reconocidos por su eficiencia y buen rendimiento en la carretera. Los detalles en la nota.
La llegada de los autos eléctricos al mercado argentino marcó un antes y un después para la movilidad. Gracias a su gran eficiencia y correcto rendimiento en la carretera, cada vez son más los conductores que eligen a tecnologías híbridas y 100% eléctricas por sobre los coche tradicionales.
Gran parte de estos modelos proviene de China, líder mundial en producción de vehículos eléctricos, lo que permite traer alternativas accesibles y modernas. En este contexto, dos hatchbacks de entrada de gama se destacan: el Ora 03 y el Jac EV 30X, que combinan eficiencia, diseño y practicidad para quienes quieren dar el salto a la movilidad eléctrica sin complicaciones.
Los dos autos en cuestión
Aunque ambos son hatchbacks compactos, el Ora se acerca en tamaño a los autos medianos. Con 4,23 metros de largo y 2,65 metros entre ejes, supera al Jac EV 30X en 22 y 3 centímetros respectivamente. También cuenta con un baúl más generoso, de 282 litros, frente a los 262 litros del modelo de Jac.
En cuanto a diseño, el Jac presenta un estilo más juvenil, mientras que el Ora muestra una línea retro con toques modernos, inspirada en el clásico Volkswagen Escarabajo.
Dentro del habitáculo, el Ora combina estética vintage con tecnología moderna: tablero digital de 10,2 pulgadas, central multimedia del mismo tamaño con espejo inalámbrico para smartphones, climatizador digital, cargador inalámbrico y una selectora tipo rueda.
Por su parte, el Jac dispone de una pantalla multimedia gigante de 16 pulgadas, desde la cual se controlan la mayoría de funciones del vehículo, complementada por un tablero digital de 6,2 pulgadas. Su selectora es del tipo varilla detrás del volante, incluye climatización digital, cargador inalámbrico y un techo panorámico con cortina desmontable.
Cuál termina siendo mas conveniente
El Ora 03 cuenta con un motor de 169 CV y 250 Nm, respaldado por una batería de 48 kWh que le permite recorrer hasta 310 kilómetros y admite carga rápida del 10 al 80% en 40 minutos.
Por su parte, el Jac EV 30X tiene 135 CV y 175 Nm, con una batería de 41 kWh que alcanza hasta 293 kilómetros según el estándar WLTP, aunque en uso real la autonomía de ambos se reduce un 15-20%, suficiente para la ciudad.
En seguridad, los dos modelos vienen completos: el Ora ofrece siete airbags y el Jac seis, además de asistencias como control crucero, frenado autónomo de emergencia, alerta de colisión y sensores de carril y punto ciego. El Ora 03 cuesta u$s31.000, mientras que el Jac EV 30X se ofrece por u$s30.500, con una diferencia mínima entre ambos modelos.
