El auto eléctrico que más conviene comprar: precios y características

Por su parte, el Jac dispone de una pantalla multimedia gigante de 16 pulgadas, desde la cual se controlan la mayoría de funciones del vehículo, complementada por un tablero digital de 6,2 pulgadas. Su selectora es del tipo varilla detrás del volante, incluye climatización digital, cargador inalámbrico y un techo panorámico con cortina desmontable.

Cuál termina siendo mas conveniente

Ev 30X El Jac EV 30X se presenta en el mercado con un monto de u$s30.500.

El Ora 03 cuenta con un motor de 169 CV y 250 Nm, respaldado por una batería de 48 kWh que le permite recorrer hasta 310 kilómetros y admite carga rápida del 10 al 80% en 40 minutos.

Por su parte, el Jac EV 30X tiene 135 CV y 175 Nm, con una batería de 41 kWh que alcanza hasta 293 kilómetros según el estándar WLTP, aunque en uso real la autonomía de ambos se reduce un 15-20%, suficiente para la ciudad.

En seguridad, los dos modelos vienen completos: el Ora ofrece siete airbags y el Jac seis, además de asistencias como control crucero, frenado autónomo de emergencia, alerta de colisión y sensores de carril y punto ciego. El Ora 03 cuesta u$s31.000, mientras que el Jac EV 30X se ofrece por u$s30.500, con una diferencia mínima entre ambos modelos.