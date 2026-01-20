Ramos Mejía: creyó que nadie lo veía pero las cámaras lo captaron robándose todo el atún de un supermercado
El joven delincuente comenzó a guardar una gran cantidad de latas de atún en su mochila y fingió una urgencia para salir corriendo. Mirá.
Un insólito episodio tuvo lugar en las últimas horas, dentro de un supermercado de Ramos Mejía: un delincuente ingresó como si fuera un cliente común y corriente, se detuvo frente a la góndola de latas de atún y comenzó a meterlas en su mochila, creyendo que nadie lo vería.
Lo cierto es que las cámaras de seguridad del comercio lo grabaron en primer plano robando más de 30 latas de ese tipo de pescado y ahora la Policía lo busca por esto.
Cómo fue el robo de más de 30 latas de atún en Ramos Mejía
Lo más llamativo del video es cómo entró. El joven se acercó voluntariamente al guardia de seguridad de la entrada y le abrió su mochila para mostrarle que estaba vacía. Con esto, logró ganarse la confianza del personal, generando la falsa sensación de honestidad. El guardia, tras el chequeo rápido, lo dejó pasar sin problemas.
Una vez adentro, fue directo a la góndola de conservas. En cuestión de segundos, empezó a meter una lata tras otra en la mochila. El recuento final, según las denuncias y el video, supera las 30 latas. En medio de la maniobra, se ve en las cámaras que se le cayó una lata al piso. Se puso visiblemente nervioso, miró a los costados para ver si alguien lo había notado, la levantó y siguió cargando como si nada.
Para salir sin levantar sospechas, el ladrón aplicó una técnica de distracción corporal: sacó su celular y fingió estar leyendo un mensaje de texto o escribiendo algo importante. Caminó hacia la salida con la mirada fija en la pantalla, ignorando la línea de cajas y pasando por el lado del personal de seguridad con total naturalidad, apostando a que ya lo habían revisado al entrar.
Por supuesto, el robo no fue detectado en el momento. De hecho, las autoridades del supermercado se dieron cuenta del faltante después y, al revisar las cámaras de seguridad para ver qué había pasado en ese pasillo, se encontraron con toda la secuencia.
Actualmente, la policía lo está buscando, ya que su rostro quedó grabado con bastante claridad en las cámaras de seguridad del local.
