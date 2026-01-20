Ramos Mejía: creyó que nadie lo veía pero las cámaras lo captaron robándose todo el atún de un supermercado

ladrón de atún

Por supuesto, el robo no fue detectado en el momento. De hecho, las autoridades del supermercado se dieron cuenta del faltante después y, al revisar las cámaras de seguridad para ver qué había pasado en ese pasillo, se encontraron con toda la secuencia.

Actualmente, la policía lo está buscando, ya que su rostro quedó grabado con bastante claridad en las cámaras de seguridad del local.