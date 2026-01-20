Villa Urquiza: capturaron a un banda de "hombres araña" que invadió una terraza para entrar a robar

Embed

Al entrar a la vivienda los efectivos policiales encontraron a un segundo ladrón escondido entre tarimas en la terraza, con una bolsa en su poder donde ya tenía las pertenencias del dueño de casa.

Después de varios minutos la Policía dio con un tercer "Hombre Araña" que estaba ya en la calle, pero fue detectado a través de las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) cuando estava escondido en las inmediaciones de un puesto de diarios ubicado en el cruce de Juramento y Constituyentes, también en Villa Urquiza.

Los delincuentes, que tienen 32, 37 y 22 años, ya contaban con antecedentes por robo y una causa de rebeldía, según informaron fuentes policiales. Con el episodio de esta semana sumaron el robo en grado de tentativa.

En realidad, lo de "tentativa" es una forma de decir ya que la Justicia porteña les obligó a devolver los elementos que ya habían robado de la casa, que iban desde un blanco para jugar a los dardos hasta herramientas, pasando por un par de zapatillas.