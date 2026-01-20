Villa Urquiza: capturaron a un banda de "hombres araña" que invadió una terraza para entrar a robar
La Policía de la Ciudad difundió este martes un video del momento en que los hombres intentaron ingresar a un domicilio en la calle Habana al 2100.
Efectivos de policiales detuvieron esta semana a tres sospechosos que fueron acusados de intentar desvalijar una casa de Villa Urquiza. Empezaron su plan al mejor estilo "Hombre Araña", pero lo terminaron jugando a las escondidas.
Eran poco más de las 3.30 de este martes cuando entró a la línea de emergencia del 911 la llamada de alguien que reportó la presencia de unos hombres en actitud sospechosa cerca de una casa ubicada en Habana al 2100, y Avenida de los Constituyentes, en el barrio porteño de Villa Urquiza.
Personal de la Policía de la Ciudad acudió al llamado de auxilio y al llegar a la casa encontró a un primer sospechoso oculto entre las plantas de la entrada.
En seguida quedó en evidencia que el hombre no estaba solo: sus dos cómplices ya estaban en la planta alta de la vivienda.
Eso hizo que el propietario de la casa, un hombre de 45 años que estaba presente en ese momento, autorizara el ingreso de los efectivos policiales.
Al entrar a la vivienda los efectivos policiales encontraron a un segundo ladrón escondido entre tarimas en la terraza, con una bolsa en su poder donde ya tenía las pertenencias del dueño de casa.
Después de varios minutos la Policía dio con un tercer "Hombre Araña" que estaba ya en la calle, pero fue detectado a través de las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) cuando estava escondido en las inmediaciones de un puesto de diarios ubicado en el cruce de Juramento y Constituyentes, también en Villa Urquiza.
Los delincuentes, que tienen 32, 37 y 22 años, ya contaban con antecedentes por robo y una causa de rebeldía, según informaron fuentes policiales. Con el episodio de esta semana sumaron el robo en grado de tentativa.
En realidad, lo de "tentativa" es una forma de decir ya que la Justicia porteña les obligó a devolver los elementos que ya habían robado de la casa, que iban desde un blanco para jugar a los dardos hasta herramientas, pasando por un par de zapatillas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario