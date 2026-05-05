El abogado de "Pequeño J" aseguró que su defendido se fugó porque "tenía miedo de que lo mataran"
Además, Lucas Contreras Alderete sostuvo que el joven es "inocente", luego de que el acusado se negara a declarar.
El abogado de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como "Pequeño J", explicó por qué su defendido decidió no declarar y detalló los motivos de su fuga a Perú, en el marco de la investigación del crimen de Brenda Loreley del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.
El letrado contó que tuvo su primer contacto con el acusado a través de una videollamada y que le recomendó no prestar declaración hasta interiorizarse en la causa: "Recién estoy estudiando el expediente. Le expliqué que iba a tener oportunidad de declarar más adelante, cuando conociéramos en detalle la investigación", sostuvo.
Al ser consultado sobre los motivos por los que Pequeño J se dio a la fuga, comentó: "Me dijo que tenía miedo de que lo mataran, que su rostro había sido expuesto y temía represalias por la acusación. Ante eso, la primera reacción fue escapar".
Durante la indagatoria, realizada de manera virtual desde la cárcel de Marcos Paz, el joven solo habló para negar su participación en el triple crimen de Florencio Varela y evitó responder preguntas del fiscal. "Tony siguió mi consejo, pero necesitaba dejar en claro su inocencia. Dijo que lamenta lo ocurrido con las chicas, pero que no tuvo participación", agregó el abogado en diálogo con TN.
Respecto de la situación judicial, precisó que la imputación en su contra es como coautor de homicidio agravado: "Se habló de otras posibles acusaciones, pero por ahora esa es la única", indicó.
En ese marco, Lucas Contreras Alderete adelantó que su estrategia será intentar reducir los agravantes y llegar al juicio oral con una imputación más leve, aunque remarcó la gravedad del caso y la complejidad de la investigación: "Estamos ante un hecho muy serio, con tres víctimas fatales y un acusado de 20 años. Es algo que nos interpela como sociedad y requiere la máxima atención", concluyó.
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