El truco infalible para descubrir humedad en la pared en simples pasos

Al retirarlo, llega el momento de analizar: si en la parte interna del aluminio aparecen gotas, manchas oscuras o residuos blanquecinos, es señal de que hay humedad en la pared, ya sea en su interior o en el revestimiento. En ese caso, este truco casero confirma que el problema no es solo vapor del ambiente y puede requerir una solución más profunda.

En cambio, si la cara que estuvo en contacto con la pared está seca y solo se nota humedad del lado externo, lo más probable es que se trate de condensación ambiental. Actividades como cocinar, bañarse o secar ropa sin ventilación generan ese efecto. Para evitarlo, alcanza con medidas simples como ventilar los ambientes y controlar el estado de puertas y ventanas.

Ahora bien, si este truco casero coincide con manchas grandes, presencia de moho, pintura que se despega o olor fuerte a humedad, lo recomendable es consultar con especialistas. Puede haber filtraciones, problemas de aislamiento o fallas de ventilación que necesitan un diagnóstico profesional y una solución de fondo.