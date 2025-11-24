Un fin de semana largo con récord de movimiento: 1.7 millones de personas viajaron por el país

El impacto del feriado brasileño del Día de la Conciencia Negra, celebrado el 20 de noviembre, potenció todavía más el movimiento turístico. CAME indicó que miles de brasileños cruzaron a Misiones, lo que elevó la ocupación en Puerto Iguazú a cerca del 90%. Al mismo tiempo, desde el Gobierno destacaron los números alcanzados: “Confirmado. Este fin de semana largo del 20/11 es el más exitoso de su historia. Sólo en Mar del Plata los arribos totales provisorios muestran un 38% más que en 2024, un 50% más que en 2022 y un 25% más que en 2021. Récord absoluto...”, celebró Javier Milei en su cuenta de X al conocer el informe.

A pesar de los resultados positivos, el sector turístico mantiene cierta cautela de cara a la temporada de verano. Las reservas todavía se encuentran por debajo de lo habitual y muchos operadores señalan que los viajeros tienden a definir sus vacaciones con poca anticipación, lo que dificulta proyectar el nivel de ocupación para los meses estivales. Esta incertidumbre contrasta con el buen desempeño acumulado a lo largo del año: entre enero y noviembre se registraron siete fines de semana largos, sumando casi 12 millones de turistas y generando un movimiento económico estimado en $2,7 billones.

Un informe del Instituto de Economía de la UADE aporta otro dato relevante: el costo promedio de una escapada para una familia tipo equivale al 74% del salario medio, manteniendo prácticamente la misma proporción del año pasado. Las diferencias entre destinos son marcadas. Mientras un viaje a Gualeguaychú requiere poco más de un tercio de un sueldo ($535.735), una estadía en Cariló demanda casi cuatro veces ese monto ($2.019.121).

En el rango medio aparecen ciudades como Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell y Colón, donde la amplitud de ofertas permite ajustar presupuestos. La mayor brecha se explica principalmente por el costo del alojamiento, que sigue siendo el rubro determinante en la elección final de los turistas.