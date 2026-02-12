Cuánto cuesta viajar en un auto de aplicación en medio del paro general de la CGT

Parecido a lo que sale ir de Lanús a Palermo, con precios que van de $38.000 a $41.000. Un poco más lejos, desde Turdera hasta Constitución, el viaje llega a $43.200.

Del lado del oeste, los números suben más. De Morón a Retiro el viaje ronda los $52.100, y desde Hurlingham hasta Villa Crespo casitoca los $60.000: concretamente, $59.700.

En el norte, ir de Vicente López a Chacaritasale $23.400, aunque eso puede cambiar a lo largo del día dependiendo de cuánta gente esté pidiendo un auto en esa zona.

Y para los que vienen desde más lejos, el trayecto Tigre-Palermo hoy cuesta entre $29.300 y $34.450 según el auto disponible y el momento exacto en que se hace el pedido.

El Gobierno intimó a los gremios de Transporte a levantar el paro de este jueves por la reforma laboral

Ante la parálisis del servicio de colectivos y de trenes, el Ministerio de Capital Humanoanunció que procedió con la intimación a La Fraternidad y a la UTA para que se abstengan de llevar adelante "toda medida de acción directa que tuvieran previsto implementar, en violación a las normas legales que rigen la Conciliación Laboral Obligatoria, estando dicha instancia en pleno trámite".

"La adopción de cualquier medida de fuerza configuraría un incumplimiento de la conciliación laboral obligatoria oportunamente dispuesta y actualmente en vigencia", informó la cartera que conduce Sandra Pettovello.