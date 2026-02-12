Cuánto cuesta viajar en un auto de aplicación en medio del paro general de la CGT
Una radiografía de gastos marca el costo que implica ir al trabajo en auto de aplicación durante este jueves de paro.
En medio del paro general de la CGT, los de trabajadores que no se adhirieron a la medida debieron buscar alternativas para llegar a sus empleos y el reclamo, en muchos casos, apunta a un mismo punto: el costo de un auto de aplicación equivale o supera lo que ganan por día.
Es por eso que Uber, Cabify y otras plataformas de viajes registraron una demanda inusual desde las primeras horas de la mañana de este 19 de febrero, con una consecuencia directa: los precios subieron.
Esto ocurre porque el mecanismo de tarifas dinámicas de estas plataformas ajusta el costo del viaje en tiempo real según la oferta y la demanda. En un día donde los autos disponibles escasean y los pasajeros sobran, esto parece inevitable.
Para tener una idea de cuánto cuesta viajar durante el paro general, iProUP relevó los precios en tiempo real de algunos trayectos de referencia entre el conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires (CABA).
Desde el sur del Gran Buenos Aires (GBA), el viaje entre Lomas de Zamora y el Obeliscoaparece en $38.120.
Parecido a lo que sale ir de Lanús a Palermo, con precios que van de $38.000 a $41.000. Un poco más lejos, desde Turdera hasta Constitución, el viaje llega a $43.200.
Del lado del oeste, los números suben más. De Morón a Retiro el viaje ronda los $52.100, y desde Hurlingham hasta Villa Crespo casitoca los $60.000: concretamente, $59.700.
En el norte, ir de Vicente López a Chacaritasale $23.400, aunque eso puede cambiar a lo largo del día dependiendo de cuánta gente esté pidiendo un auto en esa zona.
Y para los que vienen desde más lejos, el trayecto Tigre-Palermo hoy cuesta entre $29.300 y $34.450 según el auto disponible y el momento exacto en que se hace el pedido.
El Gobierno intimó a los gremios de Transporte a levantar el paro de este jueves por la reforma laboral
Ante la parálisis del servicio de colectivos y de trenes, el Ministerio de Capital Humanoanunció que procedió con la intimación a La Fraternidad y a la UTA para que se abstengan de llevar adelante "toda medida de acción directa que tuvieran previsto implementar, en violación a las normas legales que rigen la Conciliación Laboral Obligatoria, estando dicha instancia en pleno trámite".
"La adopción de cualquier medida de fuerza configuraría un incumplimiento de la conciliación laboral obligatoria oportunamente dispuesta y actualmente en vigencia", informó la cartera que conduce Sandra Pettovello.
