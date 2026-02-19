Paro general contra la Reforma Laboral: así fueron las protestas en el interior del país

paro santa fe

Santa Fe

En Santa Fe, la protesta se desarrolló a través de una “volanteada” en distintos puntos de la ciudad, incluyendo el Teatro Municipal, Iturraspe y Av. Perón, y Bv. Gálvez y Vélez Sarsfield. La actividad, organizada por la CTA-T, la CTA-A y el Frente de Sindicatos Unidos, buscó concientizar sobre los impactos de la reforma laboral en discusión en la Cámara de Diputados.

“Los trabajadores nos encontramos en la calle para exponer el ajuste del gobierno de Milei y sus aliados. Defendemos el empleo de calidad y la producción nacional”, afirmaron desde la CTA Santa Fe, en un mensaje que resumió el rechazo al proyecto que se debate en el Congreso de la Nación.

Ushuaia

Por su parte, en Ushuaia se registró una gran protesta con movilización por el centro de la ciudad, donde sindicatos y trabajadores se concentraron para expresar su rechazo al proyecto oficial. La manifestación reunió a distintos sectores de la sociedad, evidenciando que la medida de fuerza tuvo alcance incluso en la región más austral del país.

paro ushuaia