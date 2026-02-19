Paro general contra la Reforma Laboral: así fueron las protestas en el interior del país
Movilizaciones, concentración y actividades de concientización marcaron la jornada de rechazo al proyecto que impulsa el Gobierno nacional.
El paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) contra la reforma laboral se sintió con fuerza este jueves en distintas provincias del interior del país. La medida de fuerza reunió a sindicatos, organizaciones sociales y trabajadores de diferentes sectores que se movilizaron y realizaron actividades de concientización para manifestar su rechazo al proyecto que se discute en el Congreso de la Nación.
Neuquén
En Neuquén, la jornada comenzó con una concentración masiva en el monumento al general San Martín, donde confluyeron sindicatos estatales, docentes, judiciales, organizaciones sociales y sectores políticos. A partir del mediodía, los manifestantes marcharon por las principales arterias del centro capitalino, con consignas contra la reforma y críticas al Gobierno nacional. Los cortes parciales de tránsito fueron normalizados después de las 13.
Entre los gremios con mayor participación estuvo la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN). Su secretaria general provincial, Fany Mansilla, advirtió que los diputados que respalden la reforma “van a quedar en la historia por haber votado por esta definición oscura contra el pueblo argentino” y señaló que el proyecto implicará “desamparo” y “desprotección” para los trabajadores.
Por su parte, el Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén también manifestó su rechazo: su secretario general, Santiago Alonso, expresó una “total adhesión” a la medida de fuerza y sostuvo que la iniciativa representa un retroceso en derechos adquiridos.
Santa Fe
En Santa Fe, la protesta se desarrolló a través de una “volanteada” en distintos puntos de la ciudad, incluyendo el Teatro Municipal, Iturraspe y Av. Perón, y Bv. Gálvez y Vélez Sarsfield. La actividad, organizada por la CTA-T, la CTA-A y el Frente de Sindicatos Unidos, buscó concientizar sobre los impactos de la reforma laboral en discusión en la Cámara de Diputados.
“Los trabajadores nos encontramos en la calle para exponer el ajuste del gobierno de Milei y sus aliados. Defendemos el empleo de calidad y la producción nacional”, afirmaron desde la CTA Santa Fe, en un mensaje que resumió el rechazo al proyecto que se debate en el Congreso de la Nación.
Ushuaia
Por su parte, en Ushuaia se registró una gran protesta con movilización por el centro de la ciudad, donde sindicatos y trabajadores se concentraron para expresar su rechazo al proyecto oficial. La manifestación reunió a distintos sectores de la sociedad, evidenciando que la medida de fuerza tuvo alcance incluso en la región más austral del país.
