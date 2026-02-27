Cuánto falta para el próximo fin de semana largo: los detalles
Tras los feriados de Carnaval, el calendario vuelve a traer un fin de semana largo con dos fechas nacionales que habilitan otra oportunidad de descanso o escapada.
El calendario de feriados 2026 ya fue confirmado por el Gobierno nacional y anticipa 12 fines de semana largos durante el año, con tres formatos extra largos gracias a la inclusión de días no laborables con fines turísticos. Esta planificación apunta a impulsar el turismo interno y facilitar pausas extendidas en la rutina.
Luego del fin de semana largo de Carnaval, el esquema de feriados vuelve a ofrecer a fines de marzo otra ventana ideal para el descanso o una escapada, una de las primeras oportunidades del año para organizar viajes cortos dentro del país.
Cuándo será el próximo fin de semana largo
El próximo feriado nacional será el martes 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. En 2026, el Gobierno nacional agregó el lunes 23 como día no laborable con fines turísticos, formando un fin de semana largo que dependerá de cada empleador.
La fecha recuerda el golpe de 1976 y a las víctimas del terrorismo de Estado de la última dictadura. Conmemora a los 30.000 desaparecidos y refuerza la memoria colectiva, la democracia y el reclamo de verdad y justicia.
Cada 24 de marzo hay actos, actividades y marchas masivas, sobre todo en Plaza de Mayo, con participación histórica de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.
