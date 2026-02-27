El feriado de marzo que conformará un fin de semana largo: cuándo y por qué
El calendario oficial suma un día no laborable que permitirá conformar un fin de semana largo de cuatro días consecutivos en la última semana del mes.
La combinación se dará gracias al feriado nacional del martes 24 de marzo y al día no laborable dispuesto para el lunes 23 de marzo, lo que generará un bloque que irá desde el sábado 21 hasta el martes 24 inclusive.
Mientras que el 24 es un feriado inamovible, el 23 fue establecido con fines turísticos para fomentar el descanso y el movimiento interno.
Los motivos del feriado del 24 de marzo
El 24 de marzo se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en recuerdo de las víctimas de la última dictadura militar iniciada en 1976.
Se trata de un feriado inamovible, lo que significa que no puede trasladarse a otro día para generar fines de semana largos. Cada año se realizan actos oficiales, movilizaciones y actividades de reflexión en distintos puntos del país.
Más allá del descanso laboral, la fecha tiene un fuerte contenido simbólico y representa una jornada de memoria y análisis sobre el pasado reciente y su impacto en la democracia argentina.
En cambio, el lunes 23 de marzo fue declarado día no laborable con fines turísticos. A diferencia de un feriado nacional, en este caso:
-
En la administración pública nacional suele aplicarse de forma general.
En el sector privado, la decisión queda en manos de cada empleador.
Esta medida apunta a impulsar el turismo interno y distribuir mejor los descansos a lo largo del año.
Calendario de feriados 2026
El cronograma oficial distingue tres tipos de jornadas: inamovibles, trasladables y días no laborables.
Feriados inamovibles
-
1 de enero: Año Nuevo
16 y 17 de febrero: Carnaval
24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
3 de abril: Viernes Santo
1 de mayo: Día del Trabajador
25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
9 de julio: Día de la Independencia
8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
-
17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
Días no laborables
-
23 de marzo
10 de julio
7 de diciembre
De esta manera, marzo tendrá un finde XL de cuatro días, aunque no todos podrán disfrutarlo, ya que el 23 dependerá de la decisión de cada empleador en el ámbito privado.
