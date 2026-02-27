El feriado de marzo que conformará un fin de semana largo: cuándo y por qué

En cambio, el lunes 23 de marzo fue declarado día no laborable con fines turísticos. A diferencia de un feriado nacional, en este caso:

En la administración pública nacional suele aplicarse de forma general.

En el sector privado, la decisión queda en manos de cada empleador.

Esta medida apunta a impulsar el turismo interno y distribuir mejor los descansos a lo largo del año.

Calendario de feriados 2026

El cronograma oficial distingue tres tipos de jornadas: inamovibles, trasladables y días no laborables.

Feriados inamovibles

1 de enero: Año Nuevo

16 y 17 de febrero: Carnaval

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

3 de abril: Viernes Santo

1 de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Días no laborables

23 de marzo

10 de julio

7 de diciembre

De esta manera, marzo tendrá un finde XL de cuatro días, aunque no todos podrán disfrutarlo, ya que el 23 dependerá de la decisión de cada empleador en el ámbito privado.